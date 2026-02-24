Live

«Нам нужен мир навсегда»: Терехов о начале войны и количестве людей в Харькове

Записано 07:56   24.02.2026
Елена Нагорная
«Нам нужен мир навсегда»: Терехов о начале войны и количестве людей в Харькове

В четвертую годовщину начала российского полномасштабного вторжения в Украину мэр Игорь Терехов в эфире нацмарафона сообщил, что сейчас в Харькове постоянно находятся 1,3 миллиона человек.

Терехов вспомнил первые дни полномасштабной войны: «Я прекрасно помню, сколько людей тогда эвакуировалось из Харькова. Я был на вокзале, когда отправлялись эвакуационные поезда. И большая очередь стояла женщин с детьми, которые вынуждены были, спасая жизни своих детей, уезжать из Харькова. Мы общались, они все говорили нам, что обязательно вернутся в украинский Харьков».

До большой войны, по официальной статистике, в городе было 1,65 миллиона человек, но фактически — до 2 миллионов, включая 300 тысяч студентов, уточнил городской голова.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

«Были времена, это март 2022 года, когда люди уезжали и в Харькове оставалось примерно 350 тысяч жителей. Сейчас у нас 1 миллион 300 тысяч человек, которые постоянно находятся в городе. Это официальные данные. Да, есть небольшие волны, когда кто-то уезжает, потом возвращается. Но постоянно находятся 1 миллион 300 тысяч жителей», — сообщил Терехов.

Он также обратился к харьковчанам по случаю годовщины полномасштабной войны: «Мы держимся, мы обязательно достигнем своей цели — справедливого мира. Мира, который не будет на неделю, на год, на два года, на три, на пять, на десять. Нам нужен мир навсегда. Нам нужны четкие гарантии безопасности. И это будет то, что мы обязательно вместе сделаем. А мы обязательно вместе восстановим наш город, город-герой Харьков, и будем жить счастливо».

Читайте также: Ночь в Харькове была очень тревожной, были угрозы для города — Терехов (видео)

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Новости Харькова — главное за 24 февраля: тревожная ночь, успехи СОУ
Новости Харькова — главное за 24 февраля: тревожная ночь, успехи СОУ
24.02.2026, 08:50
Погода в последнюю неделю зимы и будут ли сильные морозы в марте — синоптики
Погода в последнюю неделю зимы и будут ли сильные морозы в марте — синоптики
23.02.2026, 13:22
Днем — снег с переходом в дождь: погода в Харькове и области на 24 февраля
Днем — снег с переходом в дождь: погода в Харькове и области на 24 февраля
23.02.2026, 20:16
«Людей полно» — как в Харькове реагируют на новый бесплатный каток (видео)
«Людей полно» — как в Харькове реагируют на новый бесплатный каток (видео)
22.02.2026, 11:40
Новости Харькова — главное за 23 февраля: взрывы, БпЛА убил гражданского
Новости Харькова — главное за 23 февраля: взрывы, БпЛА убил гражданского
23.02.2026, 21:46
11 пострадавших из-за обстрелов Харьковщины за сутки, из них трое в Харькове
11 пострадавших из-за обстрелов Харьковщины за сутки, из них трое в Харькове
24.02.2026, 09:12

Новости по теме:

11.12.2025
Вывод войск РФ с Харьковщины рассматривается в мирном плане — Зеленский
28.11.2025
Ермак ушел в отставку: обращение президента Зеленского к украинцам (видео)
11.11.2025
Терехов рассказал испанцам, каким видит завершение войны в Украине
02.11.2025
Среди избирателей Трампа растет поддержка помощи Украине — WSJ. Каковы причины
16.08.2025
Трамп и Путин встретились на Аляске: что это было, проанализировал ISW


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: ««Нам нужен мир навсегда»: Терехов о начале войны и количестве людей в Харькове», то посмотрите больше в разделе Записано на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 24 февраля 2026 в 07:56;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В четвертую годовщину начала российского полномасштабного вторжения в Украину мэр Игорь Терехов сообщил, что сейчас в Харькове постоянно находятся 1,3 миллиона человек.".