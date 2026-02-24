«Нам нужен мир навсегда»: Терехов о начале войны и количестве людей в Харькове

В четвертую годовщину начала российского полномасштабного вторжения в Украину мэр Игорь Терехов в эфире нацмарафона сообщил, что сейчас в Харькове постоянно находятся 1,3 миллиона человек.

Терехов вспомнил первые дни полномасштабной войны: «Я прекрасно помню, сколько людей тогда эвакуировалось из Харькова. Я был на вокзале, когда отправлялись эвакуационные поезда. И большая очередь стояла женщин с детьми, которые вынуждены были, спасая жизни своих детей, уезжать из Харькова. Мы общались, они все говорили нам, что обязательно вернутся в украинский Харьков».

До большой войны, по официальной статистике, в городе было 1,65 миллиона человек, но фактически — до 2 миллионов, включая 300 тысяч студентов, уточнил городской голова.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

«Были времена, это март 2022 года, когда люди уезжали и в Харькове оставалось примерно 350 тысяч жителей. Сейчас у нас 1 миллион 300 тысяч человек, которые постоянно находятся в городе. Это официальные данные. Да, есть небольшие волны, когда кто-то уезжает, потом возвращается. Но постоянно находятся 1 миллион 300 тысяч жителей», — сообщил Терехов.

Он также обратился к харьковчанам по случаю годовщины полномасштабной войны: «Мы держимся, мы обязательно достигнем своей цели — справедливого мира. Мира, который не будет на неделю, на год, на два года, на три, на пять, на десять. Нам нужен мир навсегда. Нам нужны четкие гарантии безопасности. И это будет то, что мы обязательно вместе сделаем. А мы обязательно вместе восстановим наш город, город-герой Харьков, и будем жить счастливо».