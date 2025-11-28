Ермак ушел в отставку: обращение президента Зеленского к украинцам (видео)

Андрей Ермак уволен с должности главы Офиса президента.

Обновлено в 17:57. Президент Владимир Зеленский уже подписал указ об увольнении Ермака с должности главы Офиса президента.

17:40. Как сообщил в обращении к украинцам президент Владимир Зеленский, состоится перезагрузка Офиса президента.

«Руководитель Офиса Андрей Ермак написал заявление об отставке. Я благодарен Андрею за то, что украинская позиция в переговорном треке всегда была им представлена именно так, как и должно быть. Всегда это была патриотическая позиция. Но я хочу, чтобы не было слухов и спекуляций. Что касается нового руководителя Офиса, завтра я проведу консультации с теми, кто может возглавить эту институцию», — отметил Зеленский.

По его словам, Украину на переговорах, которые должны состояться уже скоро, будут представлять начальник Генштаба, представители МИД, секретарь СНБО и разведка.

«Именно на защите Украины будут сосредоточены 100% наших сил. Каждый должен сейчас действовать именно так, в интересах нашего государства и защищать наше государство. Это неизменный принцип. В ближайшее время состоятся встречи с американской стороной», — сообщил президент.

Что касается Кабмина, то, по словам Зеленского, премьер-министр Юлия Свириденко в диалоге с народными депутатами должна обеспечить три вещи: принять государственный бюджет на 2026 год и предложить кандидатуры на должности министров энергетики и юстиции.

«Действующих министров нужно оценить так, чтобы сделать абсолютно четкие выводы. Соответствуют ли действующие чиновники вызовам и этой зимы, и этой войны», — добавил президент.

Кроме того, по словам Зеленского, СБУ должна провести свой анализ ситуации в правоохранительной системе и в регионах.

«Вскоре будут доклады, будут мои выводы, будут решения. Слишком много негатива из регионов. Мы договорились, что Служба безопасности предоставит мне информацию быстро», — добавил президент.

Как сообщалось, в Украине проводят расследование о масштабных хищениях в компании «Энергоатом». По версии НАБУ, в центре коррупционной схемы находился Тимур Миндич, совладелец студии «Квартал 95» и соратник Владимира Зеленского. Миндич уехал из Украины. 20 ноября президент провел встречу с депутатской фракцией «Слуга народа». Источники «Украинской правды» сообщили: Зеленский дал понять, что не станет увольнять главу Офиса президента Андрея Ермака из-за коррупции в Энергоатоме.

Утром 28 ноября в НАБУ подтвердили, что совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) проводят обыскиу Ермака. Детали пообещали рассказать позже.