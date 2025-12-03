«Пришла «эпоха откровений в стиле Ермак — черт» — Сюмар

Пришла «эпоха откровений» в стиле ермак-черт… В интервью Мендель есть сверхинтересный момент. Она говорит – именно Ермак был переговорщиком с москвой и убедил Зеленского, что вторжения не будет. Это то, что я знала и о чем думала все эти годы… Андрей Ермак настолько верил Дмитрию Козаку, своему партнеру и переговорщику в москве, что и Зеленского убедил, и всех своих пропагандистов заставил делать эфиры о том, что это фейк, и выгонял на эти эфиры с соответствующими тезисами всех, кого мог. У меня только один вопрос. Почему после вторжения Владимир Зеленский не проанализировал, кто и в чем его убеждал? И вместо увольнения и осуждения Ермака, тот стал главным дипломатом и переговорщиком страны, ежедневно истекающей большой кровью.