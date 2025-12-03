«Пришла «эпоха откровений в стиле Ермак — черт» — Сюмар
Фото: facebook Виктории Сюмар
Пришла «эпоха откровений» в стиле ермак-черт… В интервью Мендель есть сверхинтересный момент. Она говорит – именно Ермак был переговорщиком с москвой и убедил Зеленского, что вторжения не будет. Это то, что я знала и о чем думала все эти годы… Андрей Ермак настолько верил Дмитрию Козаку, своему партнеру и переговорщику в москве, что и Зеленского убедил, и всех своих пропагандистов заставил делать эфиры о том, что это фейк, и выгонял на эти эфиры с соответствующими тезисами всех, кого мог. У меня только один вопрос. Почему после вторжения Владимир Зеленский не проанализировал, кто и в чем его убеждал? И вместо увольнения и осуждения Ермака, тот стал главным дипломатом и переговорщиком страны, ежедневно истекающей большой кровью.
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Политика, Сказано, Украина; Теги: Андрей Ермак, ермак, мендель, сюмар, Юлия Мендель;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: ««Пришла «эпоха откровений в стиле Ермак — черт» — Сюмар», то посмотрите больше в разделе Политика на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 3 декабря 2025 в 14:30;