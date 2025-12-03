Live

Интересно наблюдать за виражом общественного мнения о Мендель — Монова

Политика 14:27   03.12.2025
Елена Монова
блогер
Интересно наблюдать за виражом общественного мнения о Мендель — Монова Фото: Елена Монова/Facebook

Посмотрела пылкую речь Юлии Мендель. Мне лень анализировать, когда она говорила правду: в своей книге «Все мы президенты», где пела оды «родовитому аристократу», или сейчас, когда вознесла Ермака до уровня некоего Демогоргона, не меньше. Но, как всегда, очень интересно наблюдать за виражами общественного мнения, от «и она полностью е…нутая» в стартовой точке шесть лет назад до «это же надо, как человек смело валит правду в глаза!» Мы находимся здесь. И это еще Ермак из окопа рот не открывал. Вы там пристегивайтесь как-то крепче или что, а то так может в режиме тряски выбросить в открытый космос.

Автор: Елена Монова, блогер
Популярно
Взрыв без тревоги в Харькове: под завалами нашли погибшего (дополняется)
Взрыв без тревоги в Харькове: под завалами нашли погибшего (дополняется)
03.12.2025, 15:06
Новости Харькова – главное 3 декабря: смертельный пожар, неожиданный взрыв
Новости Харькова – главное 3 декабря: смертельный пожар, неожиданный взрыв
03.12.2025, 15:08
Что рассказала Мендель про Ермака: главные цитаты из сенсационного интервью 📹
Что рассказала Мендель про Ермака: главные цитаты из сенсационного интервью 📹
03.12.2025, 11:41
Загорелись вещи: утром в Харькове в огне погибла женщина, десять людей спасли
Загорелись вещи: утром в Харькове в огне погибла женщина, десять людей спасли
03.12.2025, 10:53
Сегодня 3 декабря 2025: какой праздник и день в истории
Сегодня 3 декабря 2025: какой праздник и день в истории
03.12.2025, 06:00
Бизнес в Харькове: сколько ФЛП открыли дело с начала года – мэрия
Бизнес в Харькове: сколько ФЛП открыли дело с начала года – мэрия
03.12.2025, 15:27

Новости по теме:

03.12.2025
«Пришла «эпоха откровений в стиле Ермак — черт» — Сюмар
03.12.2025
Интересно наблюдать за виражом общественного мнения о Мендель — Монова
03.12.2025
Что рассказала Мендель про Ермака: главные цитаты из сенсационного интервью 📹
28.11.2025
Ермак ушел в отставку: обращение президента Зеленского к украинцам (видео)
26.11.2025
Ермак: мирный план сократили, когда Зеленский хочет встретиться с Трампом


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Интересно наблюдать за виражом общественного мнения о Мендель — Монова», то посмотрите больше в разделе Политика на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 3 декабря 2025 в 14:27;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Монова, блогер в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Посмотрела пылкую речь Юлии Мендель. Мне лень анализировать, когда она говорила правду: в своей книге «Все мы президенты», где пела…".