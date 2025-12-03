Интересно наблюдать за виражом общественного мнения о Мендель — Монова
Фото: Елена Монова/Facebook
Посмотрела пылкую речь Юлии Мендель. Мне лень анализировать, когда она говорила правду: в своей книге «Все мы президенты», где пела оды «родовитому аристократу», или сейчас, когда вознесла Ермака до уровня некоего Демогоргона, не меньше. Но, как всегда, очень интересно наблюдать за виражами общественного мнения, от «и она полностью е…нутая» в стартовой точке шесть лет назад до «это же надо, как человек смело валит правду в глаза!» Мы находимся здесь. И это еще Ермак из окопа рот не открывал. Вы там пристегивайтесь как-то крепче или что, а то так может в режиме тряски выбросить в открытый космос.
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Политика, Сказано, Украина; Теги: Андрей Ермак, ермак, мендель, Юлия Мендель;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Интересно наблюдать за виражом общественного мнения о Мендель — Монова», то посмотрите больше в разделе Политика на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 3 декабря 2025 в 14:27;