Интересно наблюдать за виражом общественного мнения о Мендель — Монова

Посмотрела пылкую речь Юлии Мендель. Мне лень анализировать, когда она говорила правду: в своей книге «Все мы президенты», где пела оды «родовитому аристократу», или сейчас, когда вознесла Ермака до уровня некоего Демогоргона, не меньше. Но, как всегда, очень интересно наблюдать за виражами общественного мнения, от «и она полностью е…нутая» в стартовой точке шесть лет назад до «это же надо, как человек смело валит правду в глаза!» Мы находимся здесь. И это еще Ермак из окопа рот не открывал. Вы там пристегивайтесь как-то крепче или что, а то так может в режиме тряски выбросить в открытый космос.