Будто мы выбираем нового Папу и ждем белого дыма над Банковой — Шлинчак

«Чем назначать человека (главу ОП), легче ликвидировать Офис». Так президент прокомментировал процесс выбора нового главы своего Офиса. И это, кроме конспирологических теорий, открывает новое поле для фантазий, будто мы выбираем нового Папу и ждем белого дыма над Банковой. Процесс выбора действительно затянулся, потому что Зеленский жил в Офисе Ермака, а не Ермак работал в Офисе Зеленского… Интересно другое. Ощущают ли сейчас в ОП, что перекидывание ответственности за дела Энергоатома и «миндичгейт» на Свириденко – не значит вовсе, что внутренний политический кризис внутри политикума никуда не рассосался?.. (Президент) все еще проигрывает внутриполитический тыл. Причем сам себе. Ибо логические шаги продолжения перезагрузок – они же просто лежат на поверхности.