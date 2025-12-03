Дело не в том, что заявила Мендель. А в том, почему сейчас — журналистка
Фото: Наталья Фицич/Facebook
Дело не в том, что заявила Мендель. А в том, почему сейчас. ОП очень удобно сейчас всех собак повесить на Ермака. Страшный негодяй, без которого жизнь станет лучше. Теперь даже Зе, как писала УП, вернулся к предыдущей версии. Вот только кто дал тому такую власть и кто несет ответственность за все, что произошло за эти годы? Именно от этих вопросов и отвлекает громкое интервью той, о которой Зе говорил, что «девочку я вам не отдам». Ибо девочка может еще послужить, как понадобится. Хорошая манипуляция, все купились.
