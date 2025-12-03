Что рассказала Мендель про Ермака: главные цитаты из сенсационного интервью 📹

Вводил в заблуждение президента Зеленского, отменял поставленные им задачи, убедил, что не будет полномасштабного вторжения РФ и был «основным отделом кадров» — это лишь часть того, что сказала экс-пресс-секретарь президента Юлия Мендель об уволенном главе ОП Андрее Ермаке. Юлия дала разгромное интервью журналистке «Радио Свобода» Власте Лазур и призналась: «Мне страшно». Приводим наиболее яркие цитаты из сказанного Мендель.

Про войну и «шашлыки на майские»

«Мне очень болит, что четыре года идет война, а Ермак был до сих пор главным переговорщиком. И мы все забыли, что до 2022 года Андрей Ермак тоже был главным переговорщиком с Россией, и именно он убедил Владимира Зеленского, что полномасштабного вторжения не будет. Как он может нести главную переговорную функцию сейчас, я не очень понимаю. И еще учитывая, что Запад уже очень давно ему не доверяет».

«Мне кажется, что страна могла подготовиться гораздо лучше к тому, что происходило. И я путешествовала много во время уже войны, и в пограничной области путешествовала, и понимала, что много попыток подготовить страну, защитить границы, пытаться построить какие-то фортификации, тренировки провести дополнительные для военных – они все блокировались, потому что Андрей Ермак сказал, что войны не будет. «Нам не нужна паника, не нужна паника», помните все это, что происходило. Мне кажется, что это самое главное».

Видео: «Радио Свобода»

Про «фильтр решений Зеленского»

«Андрей Борисович очень часто вводит, по-видимому, в заблуждение президента Владимира Зеленского. Он подавал информацию так, как ему выгодно, или как он ее интерпретировал».

«Владимир Александрович уверен, что Андрей Борисович это его правая рука, но это не так».

«И также неоднократно многие чиновники получали звонки от Андрея Борисовича с просьбой не делать ту задачу, которую просит делать Владимир Александрович – Владимир Зеленский».

«Из примеров, чтобы не быть голословной, я получила такие звонки, когда Владимир Зеленский что-то у меня просил, я начинала делать и получала там через полчаса или час звонок от Андрея Борисовича, который спрашивал, зачем я это делаю и говорил мне не делать».

«Андрей Ермак – это как фильтр решений президента. То есть у Владимира Зеленского есть какие-то решения, он их доводит до Андрея Борисовича, а дальше все складывается так: хочет Ермак выполнять или не хочет, выгодно ему выполнять или нет, может, он или не может… Он останавливает приказ, и дальше большинство политиков, чиновников оказывается прямо в такой ловушке: они не могут пойти против Андрея Борисовича. Они не могут делать то, что он запрещает делать. Однако, когда доходит до того, что, например, президент спрашивает, почему это не сделано или почему сделано не так, они ответственны. И Андрей Борисович всегда указывает на кого-то, кто виноват».

Про попытки влиять на политику после увольнения и «телефонное право»

«Мне кажется, что Андрей Борисович все-таки не полностью оставил попытку повлиять на сегодняшнюю политику. Поскольку, давайте будем откровенны, последние несколько лет он был «основным отделом кадров», и многие люди, которые сегодня у власти, являются его лояльными людьми, его друзьями, людьми, которые сделали карьеру благодаря ему. Ну, например, кандидатура премьер-министра Украины (Юлия Свириденко — Ред.) – да, ну, это абсолютно человек Андрея Борисовича».

«У нас не упразднено «телефонное право», и я думаю, что Андрей Борисович будет делать абсолютно все для того, чтобы пытаться дальше влиять на политику. С 2019 года Андрей Борисович выстраивает свою вертикаль власти».

Видео: «Радио Свобода»

«Очень опасный» Ермак