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Семья прыгнула из окна, ДТП со школьниками, метро в Харькове – итоги 5 июня

Оригинально 23:09   05.06.2026
Оксана Якушко
Семья прыгнула из окна, ДТП со школьниками, метро в Харькове – итоги 5 июня

МГ «Объектив» напоминает главные новости Харькова и области 5 июня.

В ДТП вместо летней экскурсии попали школьники в Харьковской области

Авария произошла на трассе Мерефа – Златополь – Лозовая сегодня утром. Микроавтобус Volkswagen, в котором детей везли на экскурсию в Полтаву, съехал на обочину и опрокинулся в кювет. В Харьковской областной прокуратуре заявили: водитель не справился с управлением. В салоне были 14 школьников – учащиеся 5-го и 9-го классов – и две учительницы, сопровождавшие детей. Травмы получили три подростка: девочки и парень, а также учительницы. Они находятся в больнице, другие пассажиры не пострадали. Следователи открыли уголовное производство.

Десятки беспилотников атаковали Слатино

В течение четырех часов по населенному пункту прилетели около 30 «молний» и FPV-дронов, написал начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко. Налет происходил с полуночи до 4 утра. Чудом назвал Задоренко, что никто не пострадал и не погиб. Разрушения при этом значительны.

Терехов рассказал «Объективу» о планах строительства метро в Харькове

Отвечая на вопросы нашей корреспондентки, мэр Харькова сообщил: от удлинения подземки в сторону Одесской не отказались. Но проект строительства во время полномасштабного вторжения изменили. Первое, что нужно создать – электродепо на Алексеевке. Раньше оно должно было быть на поверхности – у станции метро «Победа». Однако российская агрессия доказала: подвижной состав следует держать в безопасности под землей. Сейчас идет проектирование с учетом этих обстоятельств. После строительства электродепо и закупок весовых поездов начнется непосредственно пробивка в сторону Одесской.

186 украинцев вернулись из плена, из них шестеро из Харьковской области

185 защитников Украины и одного гражданского вернули из российского плена. Среди тех, кого удалось освободить, шесть воинов, защищавших Харьковщину.

Родители сбросили ребенка с балкона в руки прохожих, а затем прыгнули

Семья в городе Слобожанское в Харьковской области спасалась от пожара. ЧП произошло 3 июня, а сегодня Нацполиция сообщила подробности инцидента. Пожар, который мог стоить жизни всей семье, возник из-за неосторожного обращения ребенка с кухонной зажигалкой. Огонь в квартире на третьем этаже распространился так быстро, что спастись через дверь люди не успели. Родители с четырёхлетним сыном выбежали на балкон. И обратились за помощью к прохожим. Сначала из окна вниз сбросили ребенка, которого люди поймали. Затем выпрыгнули родители. По данным ГСЧС, серьезных травм ни у кого из семьи нет. Только острая реакция на стресс. Также пострадала соседка семьи – маломобильная жительница пятого этажа. Она не могла самостоятельно выйти на воздух и надышалась дымом. Полицейские вынесли пострадавшую из дома и передали медикам. По факту происшествия возбудили уголовное производство за невыполнение обязанностей по уходу за ребенком.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 5 июня 2026 в 23:09;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "МГ «Объектив» напоминает главные новости Харькова и области 5 июня.".