Семья выпрыгнула из окна во время пожара на Харьковщине: причина возгорания
Правоохранители предварительно установили, что стало причиной пожара в городе Слобожанское из-за которого семья с ребенком выпрыгнула из окна.
«Предварительно установлено, что причиной возгорания стало неосторожное обращение ребенка с кухонной зажигалкой», — сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Следователи открыли уголовное производство по ст. 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство) УКУ.
Также во время обследования дома полицейские обнаружили в квартире на пятом этаже пожилую маломобильную женщину, которая из-за состояния здоровья не могла самостоятельно покинуть квартиру. Копы вынесли ее из задымленного дома и передали медикам.
Правоохранители напоминают: пожар произошел 3 июня в пятиэтажном доме в городе Слобожанское. Возгорание возникло в квартире на третьем этаже, информировали в ГУ ГСЧС в Харьковской области. Огонь быстро распространился и отрезал людям путь к эвакуации. Единственным путем к спасению осталось окно. Чтобы спасти 4-летнего ребенка, родители обратились за помощью к находившимся под домом прохожим. Люди поймали мальчика. После того как ребенок оказался в безопасности, родители также выпрыгнули из окна квартиры. Никто не травмировался.
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- • Дата публикации материала: 5 июня 2026 в 15:37;