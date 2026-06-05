Родина вистрибнула з вікна під час пожежі на Харківщині: причина загоряння

Правоохоронці попередньо встановили, що стало причиною пожежі в місті Слобожанське через яку родина з дитиною вистрибнула з вікна.

«Попередньо встановлено, причиною займання стало необережне поводження дитини з кухонною запальничкою», – повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 166 (злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування) ККУ.

Також під час обстеження будинку поліцейські виявили у квартирі на п’ятому поверсі літню маломобільну жінку, яка через стан здоров’я не могла самостійно залишити помешкання. Копи винесли її із задимленого будинку та передали медикам.

Правоохоронці нагадують: пожежа сталася 3 червня в п’ятиповерховому будинку в місті Слобожанське. Займання виникло у квартирі на третьому поверсі, інформували в ГУ ДСНС в Харківській області. Вогонь стрімко поширився і відрізав людям шлях до евакуації. Єдиним шляхом до порятунку залишилося вікно.Щоб врятувати 4-річну дитину, батьки звернулися по допомогу до перехожих, які перебували під будинком. Люди упіймали хлопчика. Після того як дитина опинилася у безпеці, батьки також вистрибнули з вікна квартири. Ніхто не травмувався.