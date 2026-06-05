Live

Родина вистрибнула з вікна під час пожежі на Харківщині: причина загоряння

Суспільство 15:37   05.06.2026
Вікторія Яковенко
Родина вистрибнула з вікна під час пожежі на Харківщині: причина загоряння Фото: ГУНП в Харківській області

Правоохоронці попередньо встановили, що стало причиною пожежі в місті Слобожанське через яку родина з дитиною вистрибнула з вікна.

«Попередньо встановлено, причиною займання стало необережне поводження дитини з кухонною запальничкою», – повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 166 (злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування) ККУ.

Також під час обстеження будинку поліцейські виявили у квартирі на п’ятому поверсі літню маломобільну жінку, яка через стан здоров’я не могла самостійно залишити помешкання. Копи винесли її із задимленого будинку та передали медикам.

пожар на Харьковщине
Фото: ГУНП в Харківській області
пожар на Харьковщине
Фото: ГУНП в Харківській області

Правоохоронці нагадують: пожежа сталася 3 червня в п’ятиповерховому будинку в місті Слобожанське. Займання виникло у квартирі на третьому поверсі, інформували в ГУ ДСНС в Харківській області. Вогонь стрімко поширився і відрізав людям шлях до евакуації. Єдиним шляхом до порятунку залишилося вікно.Щоб врятувати 4-річну дитину, батьки звернулися по допомогу до перехожих, які перебували під будинком. Люди упіймали хлопчика. Після того як дитина опинилася у безпеці, батьки також вистрибнули з вікна квартири. Ніхто не травмувався.

Читайте також: «Дивом ніхто не постраждав»: Слатине атакували близько 30 БпЛА (фото)

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Ще один будинок, пошкоджений обстрілами росіян, відновлюють у Харкові
Ще один будинок, пошкоджений обстрілами росіян, відновлюють у Харкові
05.06.2026, 17:45
Чи має математика залишатися обов’язковою на НМТ? Думка Терехова (відео)
Чи має математика залишатися обов’язковою на НМТ? Думка Терехова (відео)
05.06.2026, 16:43
Терехов про відновлення Північної Салтівки: хто фінансує і працює над цим
Терехов про відновлення Північної Салтівки: хто фінансує і працює над цим
05.06.2026, 16:10
Будівництво нових станцій метро у Харкові: з чого усе почнеться – Терехов
Будівництво нових станцій метро у Харкові: з чого усе почнеться – Терехов
05.06.2026, 14:19
Родина вистрибнула з вікна під час пожежі на Харківщині: причина загоряння
Родина вистрибнула з вікна під час пожежі на Харківщині: причина загоряння
05.06.2026, 15:37
З полону визволили 186 українців: серед них воїни, які захищали Харківщину
З полону визволили 186 українців: серед них воїни, які захищали Харківщину
05.06.2026, 14:50

Новини за темою:

05.06.2026
Понад десяток пожеж вирували на Харківщині – ДСНС про наслідки
04.06.2026
Чотири постраждалих на Харківщині через побутові пожежі – ДСНС
03.06.2026
Викинули дитину з вікна, щоб врятувати: родина дивом вибралася з вогню
03.06.2026
За добу рятувальники загасили 22 пожежі – деталі від ДСНС
02.06.2026
Двоє поранених: російський БпЛА поцілив цивільну автівку на трасі (фото)


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Родина вистрибнула з вікна під час пожежі на Харківщині: причина загоряння», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 5 Червня 2026 в 15:37;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці попередньо встановили, що стало причиною пожежі в місті Слобожанське через яку родина з дитиною вистрибнула з вікна.".