Live

Очень много малых пехотных групп: что происходит на севере Харьковщины

Фронт 14:49   20.07.2026
Виктория Яковенко
Очень много малых пехотных групп: что происходит на севере Харьковщины Скриншот

Всю прошлую неделю активность войск РФ была очень высокой на Южно-Слобожанском направлении, сообщил в эфире «Суспільного» начальник группы взаимодействия со СМИ бригады «Гарт» Александр Даниленко.

«Он (враг-ред.) активизировался на нашем направлении и постоянно идут штурмы. Это большое количество малых пехотных групп, преимущественно по два человека. Очень большие резервы они подтянули сюда и они пытаются постоянно перейти через линию госграницы, проникнуть на наши позиции, захватить эти позиции. Главная их задача – забирать все больше и больше территорий”, — говорит Даниленко.

Он подчеркнул, что украинские защитники сдерживают врага, аэроразведка видит все попытки оккупантов и уничтожает их либо на территории противника, либо потом, если кому-то все же удалось проникнуть.

«Потому что все зелено, посадки все зеленые, густые, трава, поля, они все густо растут, и даже в поле можно, если ползти, оставаться незамеченным. Но мы видим врага», — отметил Даниленко.

Читайте также: Затишье на Купянщине и активные бои на севере региона: ГШ о ситуации на фронте

Автор: Виктория Яковенко

Популярно

Новости Харькова — главное 20 июля: обстрелы, ребенка достали из колодца
Новости Харькова — главное 20 июля: обстрелы, ребенка достали из колодца
20.07.2026, 14:52
Нужно принимать нестандартные решения — Терехов о подготовке к зиме (видео)
Нужно принимать нестандартные решения — Терехов о подготовке к зиме (видео)
19.07.2026, 22:04
Четверо погибших и почти полсотни пострадавших за сутки из-за ударов РФ
Четверо погибших и почти полсотни пострадавших за сутки из-за ударов РФ
20.07.2026, 08:51
На Харьковщине на час опаздывают пригородные электрички
На Харьковщине на час опаздывают пригородные электрички
20.07.2026, 07:20
Продлить два маршрута троллейбусов предлагают в Харькове — петиция
Продлить два маршрута троллейбусов предлагают в Харькове — петиция
19.07.2026, 21:03
Из колодца достали ребенка на Харьковщине: у мальчика – переохлаждение и ушибы
Из колодца достали ребенка на Харьковщине: у мальчика – переохлаждение и ушибы
20.07.2026, 12:45

Новости по теме:

20.07.2026
Более полутысячи кустов конопли и мака нашли у жителя Харьковщины — НПУ
20.07.2026
Ставил «видеоловушки» на деревьях: агента ФСБ поймали на Харьковщине — СБУ
20.07.2026
Из колодца достали ребенка на Харьковщине: у мальчика – переохлаждение и ушибы
20.07.2026
Пожилого мужчину атаковал российский БпЛА в Казачьей Лопани – Задоренко
20.07.2026
Четверо погибших и почти полсотни пострадавших за сутки из-за ударов РФ


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Очень много малых пехотных групп: что происходит на севере Харьковщины», то посмотрите больше в разделе Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 20 июля 2026 в 14:49;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Всю прошлую неделю активность войск РФ была очень высокой на Южно-Слобожанском направлении".