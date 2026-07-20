Очень много малых пехотных групп: что происходит на севере Харьковщины

Всю прошлую неделю активность войск РФ была очень высокой на Южно-Слобожанском направлении, сообщил в эфире «Суспільного» начальник группы взаимодействия со СМИ бригады «Гарт» Александр Даниленко.

«Он (враг-ред.) активизировался на нашем направлении и постоянно идут штурмы. Это большое количество малых пехотных групп, преимущественно по два человека. Очень большие резервы они подтянули сюда и они пытаются постоянно перейти через линию госграницы, проникнуть на наши позиции, захватить эти позиции. Главная их задача – забирать все больше и больше территорий”, — говорит Даниленко.

Он подчеркнул, что украинские защитники сдерживают врага, аэроразведка видит все попытки оккупантов и уничтожает их либо на территории противника, либо потом, если кому-то все же удалось проникнуть.

«Потому что все зелено, посадки все зеленые, густые, трава, поля, они все густо растут, и даже в поле можно, если ползти, оставаться незамеченным. Но мы видим врага», — отметил Даниленко.