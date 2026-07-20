Live

Более полутысячи кустов конопли и мака нашли у жителя Харьковщины — НПУ

Общество 14:14   20.07.2026
Виктория Яковенко
Более полутысячи кустов конопли и мака нашли у жителя Харьковщины — НПУ

В Чугуевском районе правоохранители дома у местного жителя изъяли более полутысячи кустов мака и конопли.

В ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили, что получили информацию о том, что ранее судимый за наркотические преступления житель района выращивает наркотические средства.

«Полицейские провели санкционированный обыск на территории домовладения 48-летнего мужчины. На его приусадебном участке правоохранители обнаружили бережно обработанные кусты конопли и мака общим количеством более 540 штук», — рассказали правоохранители.

Все изъятое копы направили на исследование.

Следователи открыли уголовное производство по признакам. ч. 2 ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) УКУ. Санкция статьи предусматривает до семи лет тюрьмы. Расследование продолжается.

кусты конопли нашли на Харьковщине

кусты конопли нашли на Харьковщине

кусты конопли нашли на Харьковщине

кусты конопли нашли на Харьковщине

кусты конопли нашли на Харьковщине

Напомним, теплицы с 76 кустами конопли нашли правоохранители в селе Генеевка Чугуевского района, сообщала Нацполиция.

Читайте также: Ставил «видеоловушки» на деревьях: агента ФСБ поймали на Харьковщине — СБУ

Автор: Виктория Яковенко

Популярно

Новости Харькова — главное 20 июля: обстрелы, ребенка достали из колодца
Новости Харькова — главное 20 июля: обстрелы, ребенка достали из колодца
20.07.2026, 14:52
Нужно принимать нестандартные решения — Терехов о подготовке к зиме (видео)
Нужно принимать нестандартные решения — Терехов о подготовке к зиме (видео)
19.07.2026, 22:04
Четверо погибших и почти полсотни пострадавших за сутки из-за ударов РФ
Четверо погибших и почти полсотни пострадавших за сутки из-за ударов РФ
20.07.2026, 08:51
На Харьковщине на час опаздывают пригородные электрички
На Харьковщине на час опаздывают пригородные электрички
20.07.2026, 07:20
Продлить два маршрута троллейбусов предлагают в Харькове — петиция
Продлить два маршрута троллейбусов предлагают в Харькове — петиция
19.07.2026, 21:03
Из колодца достали ребенка на Харьковщине: у мальчика – переохлаждение и ушибы
Из колодца достали ребенка на Харьковщине: у мальчика – переохлаждение и ушибы
20.07.2026, 12:45

Новости по теме:

20.07.2026
Очень много малых пехотных групп: что происходит на севере Харьковщины
20.07.2026
Ставил «видеоловушки» на деревьях: агента ФСБ поймали на Харьковщине — СБУ
20.07.2026
Из колодца достали ребенка на Харьковщине: у мальчика – переохлаждение и ушибы
20.07.2026
Пожилого мужчину атаковал российский БпЛА в Казачьей Лопани – Задоренко
20.07.2026
Четверо погибших и почти полсотни пострадавших за сутки из-за ударов РФ


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Более полутысячи кустов конопли и мака нашли у жителя Харьковщины — НПУ», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 20 июля 2026 в 14:14;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Чугуевском районе правоохранители дома у местного жителя изъяли более полутысячи кустов мака и конопли.".