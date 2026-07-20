Более полутысячи кустов конопли и мака нашли у жителя Харьковщины — НПУ

В Чугуевском районе правоохранители дома у местного жителя изъяли более полутысячи кустов мака и конопли.

В ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили, что получили информацию о том, что ранее судимый за наркотические преступления житель района выращивает наркотические средства.

«Полицейские провели санкционированный обыск на территории домовладения 48-летнего мужчины. На его приусадебном участке правоохранители обнаружили бережно обработанные кусты конопли и мака общим количеством более 540 штук», — рассказали правоохранители.

Все изъятое копы направили на исследование.

Следователи открыли уголовное производство по признакам. ч. 2 ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) УКУ. Санкция статьи предусматривает до семи лет тюрьмы. Расследование продолжается.

Напомним, теплицы с 76 кустами конопли нашли правоохранители в селе Генеевка Чугуевского района, сообщала Нацполиция.