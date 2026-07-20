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Дуже багато малих піхотних груп: що відбувається на півночі Харківщини

Фронт 14:49   20.07.2026
Вікторія Яковенко
Дуже багато малих піхотних груп: що відбувається на півночі Харківщини Скриншот

Увесь минулий тиждень активність військ РФ була дуже високою на Південно-Слобожанському напрямку, повідомив в етері “Суспільного” начальник групи взаємодії зі ЗМІ бригади “Гарт” Олександр Даниленко.

“Він (ворог- ред.) активізувався на нашому напрямку і постійно йдуть штурми. Це велика кількість малих піхотних груп, переважно по дві особи. Дуже великі резерви вони підтягнули сюди і вони намагаються постійно перейти через лінію держкордону, просочитися до наших позицій, захопити ці позиції. Головна їхня задача – забирати все більше і більше територій”, – каже Даниленко.

Він підкреслив, що українські захисники стримують ворога, аеророзвідка бачить всі намагання окупантів і знищує їх або на території противника, або потім, якщо комусь все ж таки вдалось просочитись.

“Тому що усе зелено, посадки всі зелені, густі, трава, поля, вони всі рясніють, рослинність висока, і навіть у полі можна, якщо повзти, залишатись непоміченим. Але ми бачимо ворога”, – зазначив Даниленко.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Липня 2026 в 14:49;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Увесь минулий тиждень активність військ РФ була дуже високою на Південно-Слобожанському напрямку".