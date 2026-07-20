Встановлював “відеопастки” на деревах: агента ФСБ піймали на Харківщині – СБУ

Правоохоронці встановили, що мешканець Харківщини коригував ворожі обстріли прифронтових територій за допомогою замаскованих відеокамер.

Речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула повідомив: російська спецслужба завербувала безробітного з Чугуївського району. Як з’ясувало розслідування, серед основних “цілей” окупантів були оперативні аеродроми ЗСУ та вогневі позиції української артилерії, зокрема РСЗВ.

“Для виконання агентурного завдання фігурант пішки обходив місцевість, щоб виявити підрозділи Сил оборони і “злити” їхні координати ворогу. Крім цього, у разі виявлення “потрібних” об’єктів він мав встановити поблизу них приховані відеокамери з віддаленим доступом для російських спецслужбістів”, – встановило слідство.

За допомогою замаскованих пристроїв росіяни сподівались у режимі реального часу відстежити розташування українських військ і скоригувати по них комбіновані удари.

Силовики завчасно викрили фігуранта і задокументували, як він встановив «відеопастки» на деревах поблизу об’єктів, які, на його думку, могли використовувати СОУ. На фінальному етапі операції чоловіка затримали під час підготовки нової розвідвилазки.

Під час обшуків у нього вилучили чотири смартфони, які він постійно змінював для законспірованого зв’язку з ФСБ та збору розвідданих.

Чоловіку повідомили про підозру у держзраді, додали в Харківській обласній прокуратурі. Зараз він перебуває у СІЗО. Якщо провину доведуть, йому загрожує довічне з конфіскацією майна.