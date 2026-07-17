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На 15 років «сяде» охоронниця ліцею, яка наводила удари по Харкову – СБУ

Суспільство 16:00   17.07.2026
Вікторія Яковенко
На 15 років «сяде» охоронниця ліцею, яка наводила удари по Харкову – СБУ Фото: Владислав Абдула

Вирок отримала охоронниця ліцею. Правоохоронці довели, що вона була агенткою РФ та наводила удари по Харкову.

Як повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула, у поле зору окупантів жінка потрапила через свої прокремлівські коментарі у чатах телеграм-каналів.

«Після встановлення контакту з рф зрадниця відстежувала для російських спецслужбістів відомості про місця найбільшого зосередження особового складу і техніки Сил оборони. Також агентка фіксувала наслідки ударів по обласному центру і «звітувала» про них куратору з рф для підготовки нових та коригування повторних атак», – з’ясували силовики.

Щоб виконати завдання РФ, фігурантка об’їжджала місто, намагаючись виявити оборонні заводи та цехи, по яких окупанти готували серію ударів, додали в СБУ. Також жінка завуальовано випитувала інформацію у знайомих.

Одночасно вона поширювала у телеграм-каналах висловлювання на підтримку кремлівського режиму і заклики до захоплення Харкова, зазначили правоохоронці.

Під час обшуків у неї виявили смартфон із доказами. Жінку визнали винною у держзраді та виправдовуванні збройної агресії РФ. Вона проведе у тюрмі 15 років.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Липня 2026 в 16:00;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вирок отримала охоронниця ліцею. Правоохоронці довели, що вона була агенткою РФ та наводила удари по Харкову.".