На 15 років «сяде» охоронниця ліцею, яка наводила удари по Харкову – СБУ

Вирок отримала охоронниця ліцею. Правоохоронці довели, що вона була агенткою РФ та наводила удари по Харкову.

Як повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула, у поле зору окупантів жінка потрапила через свої прокремлівські коментарі у чатах телеграм-каналів.

«Після встановлення контакту з рф зрадниця відстежувала для російських спецслужбістів відомості про місця найбільшого зосередження особового складу і техніки Сил оборони. Також агентка фіксувала наслідки ударів по обласному центру і «звітувала» про них куратору з рф для підготовки нових та коригування повторних атак», – з’ясували силовики.

Щоб виконати завдання РФ, фігурантка об’їжджала місто, намагаючись виявити оборонні заводи та цехи, по яких окупанти готували серію ударів, додали в СБУ. Також жінка завуальовано випитувала інформацію у знайомих.

Одночасно вона поширювала у телеграм-каналах висловлювання на підтримку кремлівського режиму і заклики до захоплення Харкова, зазначили правоохоронці.

Під час обшуків у неї виявили смартфон із доказами. Жінку визнали винною у держзраді та виправдовуванні збройної агресії РФ. Вона проведе у тюрмі 15 років.