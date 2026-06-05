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Родина стрибнула з вікна, ДТП зі школярами, доля метро – підсумки 5 червня

Оригінально 23:09   05.06.2026
Оксана Якушко
Родина стрибнула з вікна, ДТП зі школярами, доля метро – підсумки 5 червня

МГ “Об’єктив” нагадує головні новини Харкова й області 5 червня.

У ДТП замість літньої екскурсії потрапили школярі на Харківщині

 

Аварія сталася на трасі Мерефа – Златопіль – Лозова сьогодні вранці. Мікроавтобус «Volkswagen», у якому дітей везли на екскурсію в Полтаву, з’їхав на узбіччя та перекинувся в кювет. У Харківській обласній прокуратурі заявили: водій не впорався з керуванням. У салоні були 14 школярів – учні 5-го та 9-го класів – і дві вчительки, які супроводжували дітей. Травми отримали троє підлітків: дівчата та хлопець, а також вчительки. Вони у лікарні, інші пасажири не постраждали. Слідчі відкрили кримінальне провадження.

 

Десятки безпілотників атакували Слатине

 

Протягом чотирьох годин по населеному пункту прилетіло близько 30 «молний» та FPV-дронів, написав начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко. Наліт відбувався з опівночі до 4 ранку. Дивом назвав Задоренко те, що ніхто не постраждав і не загинув. Руйнації при цьому значні.

 

Терехов розповів «Об’єктиву» про плани будівництва метро в Харкові

 

Відповідаючи на питання нашої кореспондентки, мер Харкова повідомив: від подовження підземки в бік Одеської не відмовилися. Проте проєкт будівництва під час повномасштабного вторгнення змінили. Перше, що потрібно створити – електродепо на Олексіївці. Раніше воно мало бути на поверхні – біля станції метро «Перемога». Проте російська агресія довела: рухомий склад слід тримати в безпеці, під землею. Зараз іде проєктування з урахуванням цих обставин. Після будівництва електродепо та закупівлі вагових потягів розпочнеться безпосередньо проходка в бік Одеської.

 

186 українців повернулися з полону, з них 6 з Харківщини

 

185 захисників України та одного цивільного повернули з російського полону. Серед тих, кого вдалося звільнити, шестеро воїні, які захищали Харківщину.

 

Батьки скинули дитину з балкона в руки перехожих, а потім стрибнули

 

Родина в місті Слобожанське на Харківщині рятувалася від пожежі. Надзвичайна подія сталася 3 червня, а сьогодні Нацполіція повідомила подробиці інциденту. Пожежа, яка могла коштувати життя цілій родині, виникла через необережне поводження дитини з кухонною запальничкою. Вогонь у квартирі на третьому поверсі поширився так швидко, що врятуватися через двері люди не встигли. Батьки з чотирирічним сином вибігли на балкон. І звернулися по допомогу до перехожих. Спочатку з вікна вниз скинули дитину, яку люди спіймали. Далі вистрибнули батьки. За даними ДСНС, серйозних травм ні в кого з родини немає. Тільки гостра реакція на стрес. Також постраждала сусідка родини – маломобільна жителька п’ятого поверху. Вона не могла самостійно вийти на повітря та надихалася диму. Поліціянти винесли постраждалу з будинку та передали медикам. За фактом події відкрили кримінальне провадження за невиконання обов’язків по догляду за дитиною.

МГ “Об’єктив” також повідомляла 5 червня:

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Червня 2026 в 23:09;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "МГ “Об’єктив” нагадує головні новини Харкова й області 5 червня.".