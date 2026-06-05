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ДТП з дітьми та вчителями сталася вранці на Харківщині (фото)

Події 12:18   05.06.2026
Вікторія Яковенко
ДТП з дітьми та вчителями сталася вранці на Харківщині (фото) Фото: Харківська обласна прокуратура

Вранці 5 червня в аварії на Харківщині постраждали учні одного з ліцеїв та двоє дорослих.

За даними Харківської обласної прокуратури, ДТП за участю авто Volkswagen LT сталася на автодорозі Р-58 «Мерефа — Златопіль — Лозова».

«Водій транспортного засобу не впорався з керуванням, з’їхав на узбіччя, після чого автомобіль перекинувся у кювет. У салоні перебували 14 дітей — учні 5 та 9 класів одного з ліцеїв, а також двоє вчителів, які супроводжували групу під час екскурсії», – розповіли правоохоронці.

Внаслідок аварії постраждали три дитини та двоє дорослих. Їх з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості шпиталізували, зазначили у прокуратурі.

Слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 286 ККУ.

авария на Харьковщине
Фото: Харківська обласна прокуратура
авария на Харьковщине
Фото: Харківська обласна прокуратура

Нагадаємо, 28 травня, у Харкові сталася ДТП за участю віцемера Харкова Івана Кузнєцова, в якій загинув мотоцикліст. За попередніми даними облпрокуратури, водій автомобіля Ford F-150 під час виконання лівого повороту не надав перевагу в русі мотоциклу Kawasaki Ninja ZX-6R, який рухався зустрічною смугою. У результаті сталося зіткнення. Від отриманих травм 43-річний мотоцикліст помер у кареті “екстренки”. За кермом автомобіля перебував заступник Харківського міського голови, зазначили правоохоронці. Попередньо, він був тверезий.

На час розслідування Іван Кузнєцов склав повноваження заступника Харківського міського голови.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Червня 2026 в 12:18;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 5 червня в аварії на Харківщині постраждали учні одного з ліцеїв та двоє дорослих.".