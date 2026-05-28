Смертельна ДТП з авто віцемера Харкова та мотоциклом — деталі від прокуратури

Подробиці щодо ДТП за участю віцемера Харкова Івана Кузнєцова, в якій загинув мотоцикліст, розповіли в обласній прокуратурі.

Аварія сталася близько 16:00 на перехресті вулиці Клочківської та провулку Кравцова у Харкові. За попередніми даними, водій автомобіля Ford F-150 під час виконання лівого повороту не надав перевагу в русі мотоциклу Kawasaki Ninja ZX-6R, який рухався зустрічною смугою. У результаті сталося зіткнення.

Від отриманих травм 43-річний мотоцикліст помер у кареті “екстренки”.

“За кермом автомобіля перебував заступник Харківського міського голови. Інформацію про це він також оприлюднив у своїй соціальній мережі. Попередньо встановлено, що водій автомобіля був тверезий. Наразі тривають першочергові слідчі дії, вилучаються та аналізуються записи з камер відеоспостереження, встановлюються всі обставини та механізм ДТП”, – також повідомили у прокуратурі.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, Іван Кузнєцов склав повноваження заступника мера Харкова на час розслідування ДТП, в якій загинув мотоцикліст. Про те, що став учасником цієї аварії, Кузнєцов повідомив в інстаграмі. За словами чиновника, він почав рух після того, як інші автівки зупинилися і дали йому можливість проїхати. Мотоцикл, стверджував Кузнєцов, рухався на великій швидкості, і через інші транспортні засоби його не було видно. Віцемер запевнив, що не перебував у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння та готовий пройти всі необхідні експертизи.