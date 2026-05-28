Смертельна ДТП з авто віцемера Харкова та мотоциклом — деталі від прокуратури
Подробиці щодо ДТП за участю віцемера Харкова Івана Кузнєцова, в якій загинув мотоцикліст, розповіли в обласній прокуратурі.
Аварія сталася близько 16:00 на перехресті вулиці Клочківської та провулку Кравцова у Харкові. За попередніми даними, водій автомобіля Ford F-150 під час виконання лівого повороту не надав перевагу в русі мотоциклу Kawasaki Ninja ZX-6R, який рухався зустрічною смугою. У результаті сталося зіткнення.
Від отриманих травм 43-річний мотоцикліст помер у кареті “екстренки”.
“За кермом автомобіля перебував заступник Харківського міського голови. Інформацію про це він також оприлюднив у своїй соціальній мережі. Попередньо встановлено, що водій автомобіля був тверезий. Наразі тривають першочергові слідчі дії, вилучаються та аналізуються записи з камер відеоспостереження, встановлюються всі обставини та механізм ДТП”, – також повідомили у прокуратурі.
Як повідомляла МГ “Об’єктив”, Іван Кузнєцов склав повноваження заступника мера Харкова на час розслідування ДТП, в якій загинув мотоцикліст. Про те, що став учасником цієї аварії, Кузнєцов повідомив в інстаграмі. За словами чиновника, він почав рух після того, як інші автівки зупинилися і дали йому можливість проїхати. Мотоцикл, стверджував Кузнєцов, рухався на великій швидкості, і через інші транспортні засоби його не було видно. Віцемер запевнив, що не перебував у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння та готовий пройти всі необхідні експертизи.
Читайте також: Тиша оманлива: Терехов попередив про постійну загрозу для Харкова (відео)
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: ДТП, кузнецов, новини Харкова, Харьковская областная прокуратура;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Смертельна ДТП з авто віцемера Харкова та мотоциклом — деталі від прокуратури», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 28 Травня 2026 в 21:24;