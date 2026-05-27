Ремонт і слизька дорога: автобус з пасажирами в’їхав у фуру на київській трасі

Події 19:51   27.05.2026
Олена Нагорна
ДТП за участю пасажирського автобуса та вантажівки сталася 27 травня на автодорозі Київ — Харків — Довжанський поблизу селища Нестеренки Харківського району.

За попередніми даними, на вказаній ділянці траси зараз тривають ремонтні роботи. Після дощу на слизькому покритті водій автобуса не впорався з керуванням та врізався у фуру, інформують у ГУ Нацполіції у Харківській області.

По медичну допомогу з легкими травмами звернулися троє пасажирів автобуса. На щастя, шпиталізація нікому не знадобилася.

Правоохоронці закликають водіїв бути максимально уважними під час руху по ділянках, де ведуться дорожні роботи, суворо дотримуватись безпечної швидкості, враховувати погодні умови та обов’язково брати до уваги вимоги тимчасових дорожніх знаків.

Автор: Олена Нагорна
  • • Дата публікації матеріалу: 27 Травня 2026 в 19:51;

