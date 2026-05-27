Ремонт і слизька дорога: автобус з пасажирами в’їхав у фуру на київській трасі

ДТП за участю пасажирського автобуса та вантажівки сталася 27 травня на автодорозі Київ — Харків — Довжанський поблизу селища Нестеренки Харківського району.

За попередніми даними, на вказаній ділянці траси зараз тривають ремонтні роботи. Після дощу на слизькому покритті водій автобуса не впорався з керуванням та врізався у фуру, інформують у ГУ Нацполіції у Харківській області.

По медичну допомогу з легкими травмами звернулися троє пасажирів автобуса. На щастя, шпиталізація нікому не знадобилася.

Правоохоронці закликають водіїв бути максимально уважними під час руху по ділянках, де ведуться дорожні роботи, суворо дотримуватись безпечної швидкості, враховувати погодні умови та обов’язково брати до уваги вимоги тимчасових дорожніх знаків.