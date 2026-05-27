Які роботи із захисту критичної інфраструктури ведуться на Харківщині (відео)

86 елементів захисту критичної інфраструктури облаштовують у Харківській області, повідомив у своєму телеграм-каналі віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Разом із представниками Агентства відновлення та ХОВА Кулеба оглянув перебіг робіт на об’єктах. З його слів, оновлені проєктні рішення вже демонструють свою ефективність.

«Вже бачимо, як працюють оновлені проєктні рішення. Вартість знижено, а стійкість — залишається високою», — зазначив віцепрем'єр.

Він також додав, що під час розробки проєктів фахівці враховували специфіку кожної конкретної області, зокрема логістичні можливості та доступність тих чи інших будівельних матеріалів у регіоні.

Як раніше розповів в інтерв’ю МГ «Об’єктив» професор кафедри передачі електричної енергії НТУ «ХПІ» Дмитро Данильченко, електростанції з генераторами та котлами сховати під землею неможливо — це дуже дорого та довго. А ось підстанції та трансформатори можна, але для цього потрібні складні інженерні рішення, зокрема системи охолодження.