Какие работы по защите критической инфраструктуры идут на Харьковщине (видео)

Политика 18:55   27.05.2026
Елена Нагорная
86 элементов защиты критической инфраструктуры обустраивают в Харьковской области, сообщил в своем Telegram-канале вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития громад и территорий Алексей Кулеба.

Вместе с представителями Агентства восстановления и ХОВА Кулеба осмотрел ход работ на объектах. По его словам, обновленные проектные решения уже демонстрируют свою эффективность.

«Уже видим, как работают обновленные проектные решения. Стоимость снижена, а стойкость — остается высокой», — отметил вице-премьер.

Видео: Алексей Кулеба / Telegram

Он также добавил, что при разработке проектов специалисты учитывали специфику каждой конкретной области, в частности логистические возможности и доступность тех или иных строительных материалов в регионе.

Как ранее рассказал в интервью МГ «Объектив» профессор кафедры передачи электрической энергии НТУ «ХПИ» Дмитрий Данильченко, электростанции с генераторами и котлами спрятать под землей невозможно — это слишком дорого и долго. А вот подстанции и трансформаторы можно, но для этого нужны сложные инженерные решения, в частности системы охлаждения.

Читайте также: “Энергосистема — уже как Франкенштейн”: профессор – о стратегиях для Харькова

  • • Дата публикации материала: 27 мая 2026 в 18:55;

