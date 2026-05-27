Какие работы по защите критической инфраструктуры идут на Харьковщине (видео)
86 элементов защиты критической инфраструктуры обустраивают в Харьковской области, сообщил в своем Telegram-канале вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития громад и территорий Алексей Кулеба.
Вместе с представителями Агентства восстановления и ХОВА Кулеба осмотрел ход работ на объектах. По его словам, обновленные проектные решения уже демонстрируют свою эффективность.
«Уже видим, как работают обновленные проектные решения. Стоимость снижена, а стойкость — остается высокой», — отметил вице-премьер.
Видео: Алексей Кулеба / Telegram
Он также добавил, что при разработке проектов специалисты учитывали специфику каждой конкретной области, в частности логистические возможности и доступность тех или иных строительных материалов в регионе.
Как ранее рассказал в интервью МГ «Объектив» профессор кафедры передачи электрической энергии НТУ «ХПИ» Дмитрий Данильченко, электростанции с генераторами и котлами спрятать под землей невозможно — это слишком дорого и долго. А вот подстанции и трансформаторы можно, но для этого нужны сложные инженерные решения, в частности системы охлаждения.
Читайте также: “Энергосистема — уже как Франкенштейн”: профессор – о стратегиях для Харькова
Новости по теме:
- Категории: Политика, Харьков; Теги: защита, критическая инфраструктура, новости Харькова;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Какие работы по защите критической инфраструктуры идут на Харьковщине (видео)», то посмотрите больше в разделе Политика на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 27 мая 2026 в 18:55;