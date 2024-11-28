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«Будем видеть» — Терехов о том, как в Харькове защитили энергетику от ударов

Общество 07:14   28.11.2024
Елена Нагорная
«Будем видеть» — Терехов о том, как в Харькове защитили энергетику от ударов Фото: Харьковоблэнерго/Telegram

Что в Харькове сделали в рамках защиты энергообъектов от российских ударов, комментировал в опубликованном накануне интервью изданию «Главком» мэр Игорь Терехов.

«Трансформаторные подстанции принадлежат «Укрэнерго», которое вместе с Государственным агентством по восстановлению и развитию инфраструктуры выстраивало укрытие и защиту этих подстанций, поэтому будем видеть — сейчас ничего не могу комментировать. Так же относительно газораспределительных систем — это сеть, которая принадлежит НАК «Нафтогаз Украины», которая тоже очень много делала для защиты этих систем. Тоже будем видеть», — сказал городской голова.

Терехов напомнил, что в рамках энергодецентрализации в городе устанавливают газогенераторы и когенерационное оборудование.

На вопрос — будет ли оно под землей — мэр ответил: «Оно может быть установлено по-разному, но, как вы понимаете, гораздо дороже устанавливать под землей и не всегда это целесообразно. Но что касается подведения туда сетей, то, конечно, они будут проложены под землей».

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Напомним, в начале августа Терехов сообщал, что были смонтированы 53 из 141 необходимой единицы энергетического оборудования. Все количество планировали установить не до начала отопительного сезона, а до конца текущего года. Система альтернативного производства энергии, которую создают в Харькове, — не временное решение, она останется навсегда, сказал Терехов.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 28 ноября 2024 в 07:14;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Что в Харькове сделали в рамках защиты энергообъектов от российских ударов, комментировал в опубликованном накануне интервью изданию «Главком» мэр Игорь Терехов.".