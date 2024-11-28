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«Будемо бачити» – Терехов про те, як у Харкові захистили енергетику від ударів

Суспільство 07:14   28.11.2024
Олена Нагорна
«Будемо бачити» – Терехов про те, як у Харкові захистили енергетику від ударів Фото: Харківобленерго/телеграм

Що у Харкові зробили у межах захисту енергооб’єктів від російських ударів, коментував в опублікованому напередодні інтерв’ю виданню «Главком» мер Ігор Терехов.

«Трансформаторні підстанції належать «Укренерго», яке разом з Державною агенцією з відновлення та розвитку інфраструктури вибудовувало укриття і захист цих підстанцій, отож будемо бачити − зараз нічого не можу коментувати. Так само щодо газорозподільчих систем − це мережа, яка належить НАК «Нафтогаз України», яка теж дуже багато робила для захисту цих систем. Теж будемо бачити», — сказав міський голова.

Терехов нагадав, що в межах енергодецентралізації у місті встановлюють газогенератори та когенераційне обладнання.

На питання – чи буде воно під землею – мер відповів: «Воно може бути встановлено по-різному, але, як ви розумієте, набагато дорожче встановлювати під землею і не завжди це доцільно. Але ж що стосується підведення туди мереж, то, звісно, вони будуть прокладені під землею».

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Нагадаємо, на початку серпня Терехов повідомляв, що були змонтовані 53 зі 141 необхідної одиниці енергетичного обладнання. Усю кількість планували встановити не до початку опалювального сезону, а до кінця цього року. Система альтернативного виробництва енергії, яку створюють у Харкові, — не тимчасове рішення, вона залишиться назавжди, сказав Терехов.

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Листопада 2024 в 07:14;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Що у Харкові зробили у межах захисту енергооб’єктів від російських ударів, коментував в опублікованому напередодні інтерв’ю виданню «Главком» мер Ігор Терехов.".