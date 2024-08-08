Терехов про темпи встановлення енергооб’єктів у Харкові: Будемо прискорюватися

Альтернативні об’єкти вироблення енергії, яких Харкову для проходження опалювального сезону необхідний 141, в основному працюватимуть на газі, розповів мер Ігор Терехов в інтерв’ю виданню “УНІАН”.

“Основне паливо, на чому ми будемо працювати, це газ. Крім того, будуть потужні дизель-генератори як резерв. Якщо не буде зовсім нічого, будемо на цьому працювати”, – зазначив Терехов.

На питання, як багато людей зможе забезпечити теплом та світлом 141 новий енергооб’єкт, Терехов відповів: “Практично 100%”.

“Принаймні, ми ставимо собі таку мету, щоб 100% людей забезпечити електропостачанням, теплопостачанням і сталим водопостачанням”, – додав він.

Мер нагадав, що наразі змонтовані 53 об’єкти – 22 когенераційні установки й 31 блочно-модульна котельня.

“Є певні труднощі з виготовленням цих когенераційних установок (бо це іноземне виробництво), і для цього потрібен певний час. Але ми будемо прискорюватися, пришвидшувати цей шлях. Ми працюємо цілодобово, я щодня займаюся цим питанням, адже це неможливо втілити тільки коштом міського бюджету, потрібне багатовекторне фінансування. У нас є вже домовленості щодо цього, проведена певна процедура USAID як нашого стратегічного партнера, а Світовий банк просто подарував нам 47 мільйонів доларів”, – пояснив Терехов.

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Нагадаємо, мер Ігор Терехов інформував, що в умовах постійних атак ворога на енергоінфраструктуру був визначений алгоритм дій щодо підготовки до наступного опалювального сезону. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що для покращення ситуації з енергозабезпеченням Харкову передадуть мобільні ТЕЦ, генератори та когенераційні установки (обладнання, що комплексно виробляє електрику й тепло). Одне з основних завдань – децентралізація енергосистеми.

20 квітня у Харкові делегації дипломатів з Естонії, Данії, Швеції, Франції та представникам ООН презентували план щодо відновлення теплової інфраструктури та забезпечення стабільного електропостачання міста. До партнерів звернулися по допомогу, щоб їхні країни за можливості передали енергетичне обладнання.

Терехов 11 червня у Берліні взяв участь у конференції з відновлення України. Низка заходів та зустрічей була присвячена підготовці Харкова до опалювального сезону. Світовий банк зокрема виділив грант у розмірі 47 мільйонів євро, а Європейський банк реконструкції та розвитку – кредит у 25 мільйонів євро. Чотири когенераційні установки, що виробляють електроенергію та тепло, пообіцяла надати місту Німеччина та ще дві – Чехія.

У червні уряд виділив Харківщині для підготовки до опалювального сезону додаткові 2,5 мільярда гривень, з них 2 мільярди – Харкову. Додаткові 1,9 мільярда гривень Шмигаль пообіцяв Харкову у липні.

17 липня начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомляв, що загальна потреба Харкова – 95 когенераційних установок : 85 – необхідні для теплових мереж, ще 10 – для “Харківводоканалу”. 21 когенераційну установку від міжнародних організацій уже встановили на об’єктах КП «Харківські теплові мережі».