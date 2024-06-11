Підписали угоду зі Світовим банком на €47 млн – Терехов про підготовку до зими

Про підписання зі Світовим банком угоди на 47 мільйонів євро повідомив в етері телемарафону Ігор Терехов. Мер Харкова перебуває в Берліні на міжнародній конференції «Ukraine Recovery Conferencе».

“Ми сьогодні дуже активно готуємося до опалювального сезону. Розуміємо, що дуже багато потрібно зробити, бо часу зовсім не вистачає. Ми підписали вже декілька контрактів, отримали від урядів Німеччини та Чехії когенераційні установки, які ми будемо використовувати для підготовки міста до опалюваного сезону, аби мати тепло та електропостачання. Крім цього, ми підписали угоду зі Світовим банком на 47 мільйонів євро, які теж підуть в повному обсязі на когенераційне обладнання. Та з Європейським банком реконструкції та розвитку. Це 25 мільйонів євро”, – розповів Терехов.

Основним завданням України на конференції мер назвав можливість донести необхідність надання ППО, яка допоможе захистити небо й над Харковом.

“Ми дуже активно працюємо, щоб отримати найсучаснішу протиповітряну оборону, щоб закрити небо над Харковом. Для нас це головне завдання. Сьогодні президент виступав, наші міжнародні партнери виступають. Я маю надію, що в нас з’явиться найсучасніша ППО і тоді зовсім іншим буде настрій харків’ян, будуть працювати заклади освіти та всі інші заклади”, – сказав Терехов.

Нагадаємо, 11-12 червня у Берліні проходить конференція з відновлення України. Мер Ігор Терехов раніше підписав угоду з Європейським банком реконструкції та розвитку щодо термінового надання кредиту у розмірі 25 мільйонів євро на підготовку Харкова до зими. Також міський голова підписав меморандум про взаєморозуміння з Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ), завдяки якому в липні-серпні Харкову нададуть чотири когенераційні установки. Окрім цього, були досягнуті домовленості, що Чехія передасть дев’ять когенераційних установок Харківській області, дві найпотужніші – отримає Харків.