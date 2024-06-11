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€25 млн кредиту на підготовку до зими отримає Харків від ЄБРР

Світ 17:40   11.06.2024
Оксана Якушко
€25 млн кредиту на підготовку до зими отримає Харків від ЄБРР

Харківська міськрада підписала комплексну програму підтримки та угоду з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) для українських міст.

У підписанні документа взяли участь президент ЄБРР Оділь Рено-Бассо, Харківський міський голова Ігор Терехов, а також мери Луцька та Миколаєва – Ігор Поліщук та Олександр Сенкевич.

Комплексна програма передбачає підтримку проєктів, спрямованих на підвищення конкурентоспроможності та інклюзії в Україні, впровадження інноваційних «зелених» технологій, відновлення фінансової доступності, муніципальну, інфраструктурну та промислову програму стійкості.

Також з ЄБРР була підписана кредитна угода щодо надання Харкову 25 млн євро на підготовку до зими.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Червня 2024 в 17:40;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківська міськрада підписала комплексну програму підтримки та угоду з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) для українських міст.".