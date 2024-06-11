€25 млн кредиту на підготовку до зими отримає Харків від ЄБРР
Харківська міськрада підписала комплексну програму підтримки та угоду з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) для українських міст.
У підписанні документа взяли участь президент ЄБРР Оділь Рено-Бассо, Харківський міський голова Ігор Терехов, а також мери Луцька та Миколаєва – Ігор Поліщук та Олександр Сенкевич.
Комплексна програма передбачає підтримку проєктів, спрямованих на підвищення конкурентоспроможності та інклюзії в Україні, впровадження інноваційних «зелених» технологій, відновлення фінансової доступності, муніципальну, інфраструктурну та промислову програму стійкості.
Також з ЄБРР була підписана кредитна угода щодо надання Харкову 25 млн євро на підготовку до зими.
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- Категорії: Світ, Харків; Теги: Ігор Терехов, банк, берлин, германия, гроші, договор, контракт, мер Харкова;
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Червня 2024 в 17:40;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківська міськрада підписала комплексну програму підтримки та угоду з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) для українських міст.".