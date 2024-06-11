€25 млн на подготовку к зиме получит Харьков от ЕБРР
Фото: Харьковский горсовет
Харьковский горсовет подписал комплексную программу поддержки и соглашение с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) для украинских городов.
В подписании документа приняли участие президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо, Харьковский городской голова Игорь Терехов, а также мэры Луцка и Николаева – Игорь Полищук и Александр Сенкевич.
Комплексная программа предусматривает поддержку проектов, направленных на повышение конкурентоспособности и инклюзии в Украине, внедрение инновационных зеленых технологий, восстановление финансовой доступности, муниципальную, инфраструктурную и промышленную программу устойчивости.
Также с ЕБРР подписали кредитное соглашение о предоставлении Харькову 25 млн евро на подготовку к зиме.
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- Категории: Мир, Харьков; Теги: банк, берлин, германия, гроші, деньги, договор, Игорь Терехов, контракт, мер Харкова;
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- • Дата публикации материала: 11 июня 2024 в 17:40;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский горсовет подписал комплексную программу поддержки и соглашение с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) для украинских городов.".