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€25 млн на подготовку к зиме получит Харьков от ЕБРР

Мир 17:40   11.06.2024
Оксана Якушко
€25 млн на подготовку к зиме получит Харьков от ЕБРР Фото: Харьковский горсовет

Харьковский горсовет подписал комплексную программу поддержки и соглашение с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) для украинских городов.

В подписании документа приняли участие президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо, Харьковский городской голова Игорь Терехов, а также мэры Луцка и Николаева – Игорь Полищук и Александр Сенкевич.

Комплексная программа предусматривает поддержку проектов, направленных на повышение конкурентоспособности и инклюзии в Украине, внедрение инновационных зеленых технологий, восстановление финансовой доступности, муниципальную, инфраструктурную и промышленную программу устойчивости.

Также с ЕБРР подписали кредитное соглашение о предоставлении Харькову 25 млн евро на подготовку к зиме.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 11 июня 2024 в 17:40;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский горсовет подписал комплексную программу поддержки и соглашение с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) для украинских городов.".