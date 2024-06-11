€25 млн на подготовку к зиме получит Харьков от ЕБРР

Харьковский горсовет подписал комплексную программу поддержки и соглашение с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) для украинских городов.

В подписании документа приняли участие президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо, Харьковский городской голова Игорь Терехов, а также мэры Луцка и Николаева – Игорь Полищук и Александр Сенкевич.

Комплексная программа предусматривает поддержку проектов, направленных на повышение конкурентоспособности и инклюзии в Украине, внедрение инновационных зеленых технологий, восстановление финансовой доступности, муниципальную, инфраструктурную и промышленную программу устойчивости.

Также с ЕБРР подписали кредитное соглашение о предоставлении Харькову 25 млн евро на подготовку к зиме.

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