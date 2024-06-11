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Три мощные установки для отопления Харькова передаст Чехия

Мир 09:48   11.06.2024
Оксана Горун
Три мощные установки для отопления Харькова передаст Чехия Фото: пресс-служба ХГС

Мэр Харькова Игорь Терехов в Берлине продолжает решать вопросы отопления Харькова зимой — после того, как россияне уничтожили всю генерацию города.

Как сообщила пресс-служба Харьковского горсовета, важных договоренностей достигли с правительственным уполномоченным Чешской Республики по вопросам восстановления Украины Томашем Копечным.

«Томаш Копечный сообщил, что в целом Чехия направит девять таких установок для Харьковской области, три самых мощных из которых будут переданы городу Харькову», — сообщила пресс-служба Харьковского горсовета.

Представитель Чехии во время встречи пояснил, почему его страна с такой охотой помогает именно Харькову.

«Я очень благодарен за прозрачное сотрудничество! В других регионах Украины происходит не так. Именно поэтому больше средств выделяют для Харькова. Мы уже готовы реализовывать первые конкретные шаги и поставлять оборудование», – сказал Копечный.

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Игорь  Терехов попросил также забронировать для Харькова еще когенерационные установки чешских производителей.

«У нас уже есть договоренности с банками по получению кредитных ресурсов для закупки этого оборудования. В частности, Всемирный банк выделит 47 млн евро, чтобы Харьков в течение двух месяцев мог получить установки, необходимые для обеспечения жизнедеятельности города», — сказал мэр.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 11 июня 2024 в 09:48;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов в Берлине продолжает решать вопросы отопления Харькова зимой — после того, как россияне уничтожили всю генерацию города".