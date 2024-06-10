Четыре установки для отопления Харькова передадут немецкие партнеры

Мэр Харькова Игорь Терехов вместе с руководителем «Проекта устойчивости города в сфере жизнеобеспечения городских территориальных громад в Украине» Эриком Швайкхардтом подписал в Берлине Меморандум о взаимопонимании с Немецким обществом международного сотрудничества (GIZ), сообщили в горсовете.

По словам Эрика Швайкхардта, запланированный проект предусматривает сотрудничество по укреплению градостроительной деятельности в Харькове, реконструкции социального жилья и предоставлению оборудования, в котором нуждается город.

Благодаря подписанному меморандуму уже в июле-августе Харькову предоставят четыре когенерационных установки.

«Да, этого мало для устойчивого прохождения отопительного сезона зимой. Но мы очень благодарны за помощь и поддержку нашего города. Харьков нуждается в особом внимании. Поэтому мы очень надеемся на скорейшую реализацию всех наших общих проектов», — подчеркнул Игорь Терехов.

Немецкие партнеры также помогут закупить необходимое оборудование для Харьковской метрошколы. В частности, к началу нового учебного года планируется доставить мебель для обустройства классов на ст. м. «Имени О. Масельского».