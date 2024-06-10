Четыре установки для отопления Харькова передадут немецкие партнеры
Мэр Харькова Игорь Терехов вместе с руководителем «Проекта устойчивости города в сфере жизнеобеспечения городских территориальных громад в Украине» Эриком Швайкхардтом подписал в Берлине Меморандум о взаимопонимании с Немецким обществом международного сотрудничества (GIZ), сообщили в горсовете.
По словам Эрика Швайкхардта, запланированный проект предусматривает сотрудничество по укреплению градостроительной деятельности в Харькове, реконструкции социального жилья и предоставлению оборудования, в котором нуждается город.
Благодаря подписанному меморандуму уже в июле-августе Харькову предоставят четыре когенерационных установки.
«Да, этого мало для устойчивого прохождения отопительного сезона зимой. Но мы очень благодарны за помощь и поддержку нашего города. Харьков нуждается в особом внимании. Поэтому мы очень надеемся на скорейшую реализацию всех наших общих проектов», — подчеркнул Игорь Терехов.
Немецкие партнеры также помогут закупить необходимое оборудование для Харьковской метрошколы. В частности, к началу нового учебного года планируется доставить мебель для обустройства классов на ст. м. «Имени О. Масельского».
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- Категории: Мир, Общество, Украина, Харьков; Теги: берлин, германия, Игорь Терехов, опалення, отопление, сотрудничество, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 10 июня 2024 в 16:51;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов вместе с руководителем «Проекта устойчивости города в сфере жизнеобеспечения городских территориальных громад в Украине» Эриком Швайкхардтом подписал в Берлине Меморандум о взаимопонимании с Немецким обществом международного сотрудничества (GIZ), сообщили в горсовете.".