Чотири установки для опалювання Харкова передадуть німецькі партнери
Мер Харкова Ігор Терехов разом із керівником «Проєкту стійкості місту у сфері життєзабезпечення міських територіальних громад в Україні» Еріком Швайкхардтом підписав у Берліні Меморандум про порозуміння з Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ), повідомили у міськраді.
За словами Еріка Швайкхардта, запланований проєкт передбачає співпрацю в напрямках зміцнення містобудівної діяльності в Харкові, реконструкції соціального житла і надання обладнання, якого потребує місто.
Завдяки підписаному меморандуму вже у липні-серпні Харкову нададуть чотири когенераційні установки.
«Так, цього замало для сталого проходження опалювального сезону взимку. Але ми дуже вдячні за допомогу та підтримку нашого міста. Харків потребує особливої уваги. Тому ми дуже сподіваємося на якнайшвидшу реалізацію всіх наших спільних проєктів», – наголосив Ігор Терехов.
Німецькі партнери також допоможуть закупити необхідне обладнання для харківської метрошколи. Зокрема, до початку нового навчального року планують доставити меблі для облаштування класів на ст. м. «Імені О. Масельського».
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- Категорії: Світ, Суспільство, Україна, Харків; Теги: Ігор Терехов, берлин, германия, опалення, сотрудничество, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Червня 2024 в 16:51;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов разом із керівником «Проєкту стійкості місту у сфері життєзабезпечення міських територіальних громад в Україні» Еріком Швайкхардтом підписав у Берліні Меморандум про порозуміння з Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ), повідомили у міськраді.".