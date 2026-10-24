Враг атаковал торговый центр в Харькове, на месте пожар — Терехов (дополнено)

Харьковский городской голова Игорь Терехов сообщил о «прилете» по ТЦ в Основянском районе вечером в субботу, 24 октября.

Дополнено в 19:34. «По уточненной информации, по торговому центру в Основянском районе было два попадания. На месте пожар. Пока без пострадавших, посетители и персонал ТЦ были эвакуированы заблаговременно», — уточнил мэр.

Дополнено в 19:26. Также в Харькове был «прилет» по Индустриальному району, проинформировал начальник ХОВА Олег Синегубов.

19:16. «Враг атаковал торговый центр в Основянском районе. Последствия уточняем», — написал мэр Харькова.

В Харькове в течение дня и вечером 24 октября была серия «прилетов» — по Индустриальному и Основянскому районам. О пострадавших не сообщали.

Напомним, 24 октября армия РФ нанесла ракетный удар по Лозовой. Погиб мужчина, еще три человека пострадали. Мэр Лозовой Сергей Зеленский сообщил об ударе двумя «Бандеролями» по Садовскому старостинскому округу. Там существенные разрушения, у двух человек — острая реакция на стресс.