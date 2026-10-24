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Враг атаковал торговый центр в Харькове, на месте пожар — Терехов (дополнено)

Происшествия 19:34   24.10.2026
Оксана Горун
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Враг атаковал торговый центр в Харькове, на месте пожар — Терехов (дополнено) Скриншот

Харьковский городской голова Игорь Терехов сообщил о «прилете» по ТЦ в Основянском районе вечером в субботу, 24 октября.

Дополнено в 19:34. «По уточненной информации, по торговому центру в Основянском районе было два попадания. На месте пожар. Пока без пострадавших, посетители и персонал ТЦ были эвакуированы заблаговременно», — уточнил мэр.

Дополнено в 19:26. Также в Харькове был «прилет» по Индустриальному району, проинформировал начальник ХОВА Олег Синегубов.

19:16. «Враг атаковал торговый центр в Основянском районе. Последствия уточняем», — написал мэр Харькова.

В Харькове в течение дня и вечером 24 октября была серия «прилетов» — по Индустриальному и Основянскому районам. О пострадавших не сообщали.

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Напомним, 24 октября армия РФ нанесла ракетный удар по Лозовой. Погиб мужчина, еще три человека пострадали. Мэр Лозовой Сергей Зеленский сообщил об ударе двумя «Бандеролями» по Садовскому старостинскому округу. Там существенные разрушения, у двух человек — острая реакция на стресс.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 24 октября 2026 в 19:34;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский городской голова Игорь Терехов сообщил о «прилете» по ТЦ вечером в субботу, 24 октября".