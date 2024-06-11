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Три потужні установки для опалення Харкова передасть Чехія

Світ 09:48   11.06.2024
Оксана Горун
Три потужні установки для опалення Харкова передасть Чехія

Мер Харкова Ігор Терехов у Берліні продовжує розв’язувати питання опалення Харкова взимку – після того, як росіяни знищили всю генерацію міста.

Як повідомила пресслужба Харківської міськради, важливих домовленостей досягли з урядовим уповноваженим Чеської Республіки з питань відновлення України Томашем Копечним.

“Томаш Копечний повідомив, що загалом Чехія надішле дев’ять таких установок для Харківської області, три найпотужніші з яких будуть передані місту Харкову”, – повідомила пресслужба Харківської міськради.

Представник Чехії під час зустрічі пояснив, чому його країна з таким бажанням допомагає саме Харкову.

“Я дуже вдячний за прозору співпрацю! В інших регіонах України відбувається не так. Саме тому найбільше коштів виділяють для Харкова. Ми вже готові реалізовувати перші конкретні кроки та постачати обладнання”, – сказав Копечний.

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Ігор Терехов також попросив забронювати для Харкова ще когенераційні установки чеських виробників.

“У нас вже є домовленості з банками щодо отримання кредитних ресурсів для закупівлі цього обладнання. Зокрема, Світовий банк виділить 47 млн євро, щоб Харків впродовж двох місяців міг отримати установки, необхідні для забезпечення життєдіяльності міста”, – сказав мер.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Червня 2024 в 09:48;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов у Берліні продовжує вирішувати питання опалення Харкова взимку – після того, як росіяни знищили всю генерацію міста".