Три потужні установки для опалення Харкова передасть Чехія

Мер Харкова Ігор Терехов у Берліні продовжує розв’язувати питання опалення Харкова взимку – після того, як росіяни знищили всю генерацію міста.

Як повідомила пресслужба Харківської міськради, важливих домовленостей досягли з урядовим уповноваженим Чеської Республіки з питань відновлення України Томашем Копечним.

“Томаш Копечний повідомив, що загалом Чехія надішле дев’ять таких установок для Харківської області, три найпотужніші з яких будуть передані місту Харкову”, – повідомила пресслужба Харківської міськради.

Представник Чехії під час зустрічі пояснив, чому його країна з таким бажанням допомагає саме Харкову.

“Я дуже вдячний за прозору співпрацю! В інших регіонах України відбувається не так. Саме тому найбільше коштів виділяють для Харкова. Ми вже готові реалізовувати перші конкретні кроки та постачати обладнання”, – сказав Копечний.

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Ігор Терехов також попросив забронювати для Харкова ще когенераційні установки чеських виробників.

“У нас вже є домовленості з банками щодо отримання кредитних ресурсів для закупівлі цього обладнання. Зокрема, Світовий банк виділить 47 млн євро, щоб Харків впродовж двох місяців міг отримати установки, необхідні для забезпечення життєдіяльності міста”, – сказав мер.