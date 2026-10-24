Взрыв утром в Харькове: Терехов сообщил, что случилось

В Харькове утро 24 октября началось с «прилета» — реактивный беспилотник атаковал один из районов города.

«Враг ударил боевым дроном по Индустриальному району. Последствия уточняем», — написал городской голова Харькова Игорь Терехов.

Взрыв в городе слышали около 08:19 утра. Перед этим Воздушные силы ВСУ несколько раз предупреждали о движении в сторону города российских реактивных БпЛА.

Напомним, утром в Харькове произошел сбой в подаче электричества, из-за чего возникли проблемы в работе метро и наземного электротранспорта. Причиной стала атака РФ на объекты объединенной энергосистемы Украины. По данным Харьковоблэнерго, по состоянию на 06:33 утра дополнительные ограничения в электроснабжении сняли, для потребителей будут действовать почасовые графики. Движение транспорта также уже восстанавливают, большинство маршрутов вошли в график, но некоторые изменения сохраняются.