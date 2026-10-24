В Харькове восстановили работу большей части электротранса, но есть изменения
В Харькове возобновили работу большинства трамвайных и троллейбусных маршрутов после утреннего перебоя в электроснабжении, сообщили в пресс-службе горсовета.
Однако в некоторых маршрутах есть изменения, предупредили в мэрии. Они следующие:
Трамвайные маршруты:
- №20: курсирует от вокзала «Харьков-Пассажирский» до ул. Европейской;
Троллейбусные маршруты:
- №2: курсирует от просп. Жуковского до площади Конституции;
- №12: курсирует от ул. Рудика до Центрального парка;
- №40: курсирует от Центрального парка до площади Конституции;
«На время отсутствия трамвайного сообщения работает временный автобусный маршрут по улице Клочковской и проспекту Победы от улицы Европейской до разворотного круга «проспект Победы», — уточнили в пресс-службе Харьковского горсовета.
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Напомним, утром в Харькове произошел сбой в подаче электричества, из-за чего возникли проблемы в работе метро и наземного электротранспорта. Причиной стала атака РФ на объекты объединенной энергосистемы Украины. По данным Харьковоблэнерго, по состоянию на 06:33 утра дополнительные ограничения в электроснабжении сняли, для потребителей будут действовать почасовые графики.