В Харькове восстановили работу большей части электротранса, но есть изменения

В Харькове возобновили работу большинства трамвайных и троллейбусных маршрутов после утреннего перебоя в электроснабжении, сообщили в пресс-службе горсовета.

Однако в некоторых маршрутах есть изменения, предупредили в мэрии. Они следующие:

Трамвайные маршруты:

№20: курсирует от вокзала «Харьков-Пассажирский» до ул. Европейской;

Троллейбусные маршруты:

№2: курсирует от просп. Жуковского до площади Конституции;

№12: курсирует от ул. Рудика до Центрального парка;

№40: курсирует от Центрального парка до площади Конституции;

«На время отсутствия трамвайного сообщения работает временный автобусный маршрут по улице Клочковской и проспекту Победы от улицы Европейской до разворотного круга «проспект Победы», — уточнили в пресс-службе Харьковского горсовета.

Напомним, утром в Харькове произошел сбой в подаче электричества, из-за чего возникли проблемы в работе метро и наземного электротранспорта. Причиной стала атака РФ на объекты объединенной энергосистемы Украины. По данным Харьковоблэнерго, по состоянию на 06:33 утра дополнительные ограничения в электроснабжении сняли, для потребителей будут действовать почасовые графики.