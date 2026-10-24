Live
  • Сб 24.10.2026
  • Харьков  +9°С
  • USD 45.05
  • EUR 50.44

В Харькове восстановили работу большей части электротранса, но есть изменения

Транспорт 08:02   24.10.2026
Оксана Горун
Подпишитесь на нас в Google
В Харькове восстановили работу большей части электротранса, но есть изменения

В Харькове возобновили работу большинства трамвайных и троллейбусных маршрутов после утреннего перебоя в электроснабжении, сообщили в пресс-службе горсовета.

Однако в некоторых маршрутах есть изменения, предупредили в мэрии. Они следующие:

Трамвайные маршруты:

  • №20: курсирует от вокзала «Харьков-Пассажирский» до ул. Европейской;

Троллейбусные маршруты:

  • №2: курсирует от просп. Жуковского до площади Конституции;
  • №12: курсирует от ул. Рудика до Центрального парка;
  •  №40: курсирует от Центрального парка до площади Конституции;

«На время отсутствия трамвайного сообщения работает временный автобусный маршрут по улице Клочковской и проспекту Победы от улицы Европейской до разворотного круга «проспект Победы», — уточнили в пресс-службе Харьковского горсовета.

Читайте также: В Крыму и Ростове блэкаут, Тольятти в дыму: как провели ночь украинские БпЛА

Напомним, утром в Харькове произошел сбой в подаче электричества, из-за чего возникли проблемы в работе метро и наземного электротранспорта. Причиной стала атака РФ на объекты объединенной энергосистемы Украины. По данным Харьковоблэнерго, по состоянию на 06:33 утра дополнительные ограничения в электроснабжении сняли, для потребителей будут действовать почасовые графики.

Автор: Оксана Горун

Популярно

Наловил на 550 тыс. грн: рыбоохранный патруль поймал браконьера на реке Уды
Наловил на 550 тыс. грн: рыбоохранный патруль поймал браконьера на реке Уды
23.10.2026, 21:21
Удары по ТЭЦ-5 и ТЭЦ-3: Синегубов рассказал о восстановлении энергетики
Удары по ТЭЦ-5 и ТЭЦ-3: Синегубов рассказал о восстановлении энергетики
23.10.2026, 17:17
Новый эпицентр «прилетов» в Харькове; когда будет тепло – итоги 23 октября
Новый эпицентр «прилетов» в Харькове; когда будет тепло – итоги 23 октября
23.10.2026, 23:00
В Харькове утром возникли проблемы с движением метро и электротранспорта
В Харькове утром возникли проблемы с движением метро и электротранспорта
24.10.2026, 08:06
«У меня очень много вопросов» — Терехов обеспокоен ситуацией с ТЭЦ-5
«У меня очень много вопросов» — Терехов обеспокоен ситуацией с ТЭЦ-5
22.10.2026, 14:43
Как отключают электричество в Харькове и области 24 октября: график
Как отключают электричество в Харькове и области 24 октября: график
24.10.2026, 08:43

Новости по теме:

24.10.2026
Как отключают электричество в Харькове и области 24 октября: график
24.10.2026
Взрыв утром в Харькове: Терехов сообщил, что случилось
24.10.2026
Новости Харькова — главное 24 октября: «прилеты», сбой в работе транспорта
24.10.2026
В Харькове утром возникли проблемы с движением метро и электротранспорта
23.10.2026
Новый эпицентр «прилетов» в Харькове; когда будет тепло – итоги 23 октября


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Google, WhatsApp, Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «В Харькове восстановили работу большей части электротранса, но есть изменения», то посмотрите больше в разделе Транспорт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 24 октября 2026 в 08:02;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове возобновили работу большинства трамвайных и троллейбусных маршрутов после утреннего перебоя в электроснабжении, сообщили в пресс-службе горсовета".