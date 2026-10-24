В Харькове утром возникли проблемы с движением метро и электротранспорта

Причиной стали перебои в электроснабжении. В мэрии предупредили, что возможны существенные задержки на маршрутах. В облэнерго проинформировали: ограничения в электроснабжении уже сняли.

«В связи с перебоями в электроснабжении со стороны АО «Харьковоблэнерго», имеются проблемы с движением электрического транспорта и метрополитена. В настоящее время движение постепенно восстанавливается. Возможны существенные задержки на некоторых маршрутах электрического транспорта. Автобусы работают в штатном режиме», — сообщила 06:20 утра 24 октября пресс-служба мэрии.

В Харьковоблэнерго уточнили: перебои возникли из-за атаки РФ на объекты объединенной энергосистемы Украины.

«На данный момент дополнительные ограничения в электроснабжении сняты. В течение суток будут действовать, как сообщали ранее, графики почасовых отключений. Вместе с тем есть настоятельная потребность в экономном использовании электроэнергии», — отметил начальник управления информационной политики и работы с потребителями АО «Харьковоблэнерго» Владимир Скичко.