Новый эпицентр «прилетов» в Харькове; когда будет тепло – итоги 23 октября

Основянский район Харькова в последние дни под ударами. Масштабный пожар в пригороде. Синегубов сообщил сроки начала отопительного сезона. Объектив напоминает главные новости дня.

Несколько дней подряд большинство «прилетов» в городе приходится на эту территорию. 23 октября не стало исключением. В течение дня в Основянском было по меньшей мере пять «прилетов». Областная прокуратура сообщила, что два беспилотника «Герань-3» утром атаковали четырехэтажный и частный дома. Также повреждено здание цирка. Острую реакцию на стресс испытал 13-летний мальчик. Днем, по данным начальника ХОВА Олега Синегубова, от удара по открытой территории пострадали две женщины. Повреждено гражданское предприятие, горели автомобили. Вечером мэр написал еще о двух ударах, пострадали два человека, в том числе девочка 12 лет.

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Масштабные пожары возникли на складах в пригороде и гражданском предприятии в Харькове. Ночью и с утра 23 октября их атаковали российские беспилотники. Пожарный поезд пришлось привлечь, чтобы потушить огонь на территории складов частного предприятия в Безлюдовке. На помощь приходили харьковские коммунальщики, сообщила пресс-служба ГСЧС. Второй значительный пожар произошел в Слободском районе Харькова. Пылали крыша и верхний этаж здания, принадлежащего частному предприятию. Огонь охватил 2000 кв. м. В обоих случаях обошлось без пострадавших.

Отопительный сезон в Харьковской области начнется не ранее 1 ноября. Об этом на брифинге рассказал начальник ХОВА Олег Синегубов. После этой даты будут ориентироваться на температурный режим и военную ситуацию. По словам Синегубова, сейчас подготовка к зиме продолжается согласно утвержденным планам.

270 украинцев вернулись домой в результате обмена военнопленными. Большинство – защитники, а также девять гражданских. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил: среди возвращающихся есть пять человек, которых считали погибшими в результате российского теракта в Оленивке в июле 2022 года. По данным Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, среди освобожденных военнослужащих есть попавшие в плен еще до полномасштабного вторжения, а именно в 2018 и 2020 годах.

О подозрении в злоупотреблении и служебном подлоге сообщили начальнице отдела кадров коммунального предприятия Безлюдовской общины. Областная прокуратура информирует: женщина в течение двух лет оформила на работу шестерых мужчин, которые на самом деле не работали. Однако им начисляли зарплату и премию. Сейчас устанавливают других причастных к этой схеме.

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