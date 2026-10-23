Live
  • Пт 23.10.2026
  • Харьков  +10°С
  • USD 45.05
  • EUR 50.44

Новый эпицентр «прилетов» в Харькове; когда будет тепло – итоги 23 октября

Происшествия 23:00   23.10.2026
Оксана Горун
Татьяна Литвина
Подпишитесь на нас в Google
Новый эпицентр «прилетов» в Харькове; когда будет тепло – итоги 23 октября

Основянский район Харькова в последние дни под ударами. Масштабный пожар в пригороде. Синегубов сообщил сроки начала отопительного сезона. Объектив напоминает главные новости дня.

Россияне взялись за Основянский район Харькова

Несколько дней подряд большинство «прилетов» в городе приходится на эту территорию. 23 октября не стало исключением. В течение дня в Основянском было по меньшей мере пять «прилетов». Областная прокуратура сообщила, что два беспилотника «Герань-3» утром атаковали четырехэтажный и частный дома. Также повреждено здание цирка. Острую реакцию на стресс испытал 13-летний мальчик. Днем, по данным начальника ХОВА Олега Синегубова, от удара по открытой территории пострадали две женщины. Повреждено гражданское предприятие, горели автомобили. Вечером мэр написал еще о двух ударах, пострадали два человека, в том числе девочка 12 лет.

Масштабные пожары в Харькове и пригороде

Масштабные пожары возникли на складах в пригороде и гражданском предприятии в Харькове. Ночью и с утра 23 октября их атаковали российские беспилотники. Пожарный поезд пришлось привлечь, чтобы потушить огонь на территории складов частного предприятия в Безлюдовке. На помощь приходили харьковские коммунальщики, сообщила пресс-служба ГСЧС. Второй значительный пожар произошел в Слободском районе Харькова. Пылали крыша и верхний этаж здания, принадлежащего частному предприятию. Огонь охватил 2000 кв. м. В обоих случаях обошлось без пострадавших.

Когда будет включено отопление?

Отопительный сезон в Харьковской области начнется не ранее 1 ноября. Об этом на брифинге рассказал начальник ХОВА Олег Синегубов. После этой даты будут ориентироваться на температурный режим и военную ситуацию. По словам Синегубова, сейчас подготовка к зиме продолжается согласно утвержденным планам.

Состоялся обмен пленными

270 украинцев вернулись домой в результате обмена военнопленными. Большинство – защитники, а также девять гражданских. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил: среди возвращающихся есть пять человек, которых считали погибшими в результате российского теракта в Оленивке в июле 2022 года. По данным Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, среди освобожденных военнослужащих есть попавшие в плен еще до полномасштабного вторжения, а именно в 2018 и 2020 годах.

Почти 800 тыс. грн из бюджета выплатили «мертвым душам»

О подозрении в злоупотреблении и служебном подлоге сообщили начальнице отдела кадров коммунального предприятия Безлюдовской общины. Областная прокуратура информирует: женщина в течение двух лет оформила на работу шестерых мужчин, которые на самом деле не работали. Однако им начисляли зарплату и премию. Сейчас устанавливают других причастных к этой схеме.

МГ «Объектив» также сообщала 23 октября:

Сезон фонтанов в Харькове завершен, весной обещают запустить еще два новых

Как война меняет животный мир Харьковщины: раки-клоны и ДНК-технологии (видео)

Защита от FPV: сетками затянут окружную Харькова — от «Лоска» до Алексеевки

Автор: Оксана Горун, Татьяна Литвина

Популярно

Удары по ТЭЦ-5 и ТЭЦ-3: Синегубов рассказал о восстановлении энергетики
Удары по ТЭЦ-5 и ТЭЦ-3: Синегубов рассказал о восстановлении энергетики
23.10.2026, 17:17
«У меня очень много вопросов» — Терехов обеспокоен ситуацией с ТЭЦ-5
«У меня очень много вопросов» — Терехов обеспокоен ситуацией с ТЭЦ-5
22.10.2026, 14:43
Взрывы в Харькове: враг атакует Основянский район (дополняется)
Взрывы в Харькове: враг атакует Основянский район (дополняется)
23.10.2026, 16:51
Новости Харькова — главное 23 октября: взрывы, волнистое небо, обмен
Новости Харькова — главное 23 октября: взрывы, волнистое небо, обмен
23.10.2026, 22:22
«Энергосистема не принадлежит Харькову» — Терехов о подготовке к зиме
«Энергосистема не принадлежит Харькову» — Терехов о подготовке к зиме
23.10.2026, 12:35
Новый эпицентр «прилетов» в Харькове; когда будет тепло – итоги 23 октября
Новый эпицентр «прилетов» в Харькове; когда будет тепло – итоги 23 октября
23.10.2026, 23:00

Новости по теме:

23.10.2026
Сезон фонтанов в Харькове завершен, весной обещают запустить еще два новых
23.10.2026
Защита от FPV: сетками затянут окружную Харькова — от «Лоска» до Алексеевки
23.10.2026
Удары по ТЭЦ-5 и ТЭЦ-3: Синегубов рассказал о восстановлении энергетики
23.10.2026
Когда стартует отопительный сезон на Харьковщине: Синегубов назвал условия
23.10.2026
Обещал фиктивное обучение и отсрочку за $7000: подозревают харьковчанина


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Google, WhatsApp, Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Новый эпицентр «прилетов» в Харькове; когда будет тепло – итоги 23 октября», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 23 октября 2026 в 23:00;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун, Татьяна Литвина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основянский район Харькова несколько дней под ударами. Масштабный пожар в пригороде. Объектив напоминает главные новости дня.".