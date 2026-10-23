Live
  • Пт 23.10.2026
  • Харьков  +13°С
  • USD 45.05
  • EUR 50.44

Удар по дому, тяжелая ночь, пожар в пригороде – Терехов об обстрелах (видео)

Записано 12:12   23.10.2026
Виктория Яковенко
Подпишитесь на нас в Google
Удар по дому, тяжелая ночь, пожар в пригороде – Терехов об обстрелах (видео) Скриншот

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона рассказал о последствиях вражеских атак, которые были ночью и утром.

«Было попадание в офисное здание, расположенное в Основянском районе. Сейчас идет локализация пожара в этом здании. Кроме этого, второе попадание было в частный дом, он практически разрушен. Сейчас также работают работники ГСЧС. Вообще была очень тяжелая ночь, были «прилеты». Были и в городе, и в пригороде расположенное большое складское помещение с продовольственными товарами и были привлечены наши коммунальные службы, работники ГСЧС, чтобы локализовать этот пожар. Был большой пожар», — отметил мэр.

В ГУ ГСЧС в Харьковской области уточнили, что масштабный пожар произошел в складском здании на территории Безлюдовской громады из-за удара БпЛА. Пострадавших не было.

Видео: ГУ ГСЧС в Харьковской области

Терехов добавил, что в осенне-зимний период, уже традиционно, обстрелов становится гораздо больше.

«Мы видим, что сегодня большинство обстрелов сосредоточено по железнодорожной инфраструктуре, энергетической инфраструктуре города. Сегодня очень большое количество реактивных «Шахедов», которые залетают в город — это большая опасность для всего города. Кроме этого, имели попадание кассетных «Искандеров». Начиная с начала войны, практически все виды оружия, имеющиеся у россиян, были использованы против нашего города», — констатировал мэр.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Читайте также: Многоэтажку и частный дом в Харькове атаковали россияне (дополнено)

Автор: Виктория Яковенко

Популярно

Многоэтажку и частный дом в Харькове атаковали россияне (дополнено)
Многоэтажку и частный дом в Харькове атаковали россияне (дополнено)
23.10.2026, 11:33
Новости Харькова — главное 23 октября: атаки, объяснение «волнистого неба»
Новости Харькова — главное 23 октября: атаки, объяснение «волнистого неба»
23.10.2026, 13:49
«У меня очень много вопросов» — Терехов обеспокоен ситуацией с ТЭЦ-5
«У меня очень много вопросов» — Терехов обеспокоен ситуацией с ТЭЦ-5
22.10.2026, 14:43
Удар по электричке в Харькове: появились фото и видео обстрела
Удар по электричке в Харькове: появились фото и видео обстрела
22.10.2026, 20:57
«Прилет» зафиксировали утром в Харькове – детали
«Прилет» зафиксировали утром в Харькове – детали
23.10.2026, 07:19
Удар по дому, тяжелая ночь, пожар в пригороде – Терехов об обстрелах (видео)
Удар по дому, тяжелая ночь, пожар в пригороде – Терехов об обстрелах (видео)
23.10.2026, 12:12

Новости по теме:

23.10.2026
Необычные тучи видели над Харьковом: что это было, объяснили синоптики
23.10.2026
Харьков атаковали реактивные «Шахеды»: в цирке выбиты окна, пострадал ребенок
23.10.2026
«Энергосистема не принадлежит Харькову» — Терехов о подготовке к зиме
22.10.2026
Судьба ТЭЦ-5 и подземное контрнаступление на Харьковщине — итоги 22 октября
22.10.2026
«Пингвины бы погибли» — Терехов о том, как зоопарк Харькова остался без света


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Google, WhatsApp, Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Удар по дому, тяжелая ночь, пожар в пригороде – Терехов об обстрелах (видео)», то посмотрите больше в разделе Записано на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 23 октября 2026 в 12:12;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона рассказал о последствиях вражеских атак, которые были ночью и утром.".