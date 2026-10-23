Удар по дому, тяжелая ночь, пожар в пригороде – Терехов об обстрелах (видео)

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона рассказал о последствиях вражеских атак, которые были ночью и утром.

«Было попадание в офисное здание, расположенное в Основянском районе. Сейчас идет локализация пожара в этом здании. Кроме этого, второе попадание было в частный дом, он практически разрушен. Сейчас также работают работники ГСЧС. Вообще была очень тяжелая ночь, были «прилеты». Были и в городе, и в пригороде расположенное большое складское помещение с продовольственными товарами и были привлечены наши коммунальные службы, работники ГСЧС, чтобы локализовать этот пожар. Был большой пожар», — отметил мэр.

В ГУ ГСЧС в Харьковской области уточнили, что масштабный пожар произошел в складском здании на территории Безлюдовской громады из-за удара БпЛА. Пострадавших не было.

Видео: ГУ ГСЧС в Харьковской области

Терехов добавил, что в осенне-зимний период, уже традиционно, обстрелов становится гораздо больше.

«Мы видим, что сегодня большинство обстрелов сосредоточено по железнодорожной инфраструктуре, энергетической инфраструктуре города. Сегодня очень большое количество реактивных «Шахедов», которые залетают в город — это большая опасность для всего города. Кроме этого, имели попадание кассетных «Искандеров». Начиная с начала войны, практически все виды оружия, имеющиеся у россиян, были использованы против нашего города», — констатировал мэр.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»