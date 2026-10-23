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Удар по будинку, важка ніч, пожежа у передмісті – Терехов про обстріли (відео)

Записано 12:12   23.10.2026
Вікторія Яковенко
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Удар по будинку, важка ніч, пожежа у передмісті – Терехов про обстріли (відео) Скриншот

Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону розповів про наслідки ворожих атак, що були вночі та вранці.

«Було влучання в офісну будівлю, розташовану в Основ’янському районі. Зараз йде локалізація пожежі в цій будівлі. Крім цього, друге влучання було в приватний будинок, він практично зруйнований. Зараз теж працюють працівники ДСНС. Взагалі була дуже важка ніч, були «прильоти». Були і в місті, і в передмісті розташоване велике складське приміщення з продовольчими товарами і були залучені наші комунальні служби, працівники ДСНС, щоб локалізувати цю пожежу. Була велика пожежа», – зазначив міський голова.

У ГУ ДСНС в Харківській області уточнили, що масштабна пожежа сталася в складській будівлі на території Безлюдівської громади через удар БпЛА. Постраждалих не було.

Відео: ГУ ДСНС в Харківській області

Терехов додав, що в осінньо-зимовий період, вже традиційно, обстрілів стає набагато більше.

«Ми бачимо, що сьогодні переважна більшість обстрілів зосереджена по залізничній інфраструктурі, енергетичній інфраструктурі міста. Сьогодні дуже велика кількість залітає реактивних «шахедів» – це велика небезпека для всього міста. Крім цього, мали влучання касетних «Іскандерів». Починаючи з початку війни, практично всі види зброї, які є у росіян, були використані проти нашого міста», – констатував мер.

Відео: національний телемарафон «Єдині новини»

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Жовтня 2026 в 12:12;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону розповів про наслідки ворожих атак, що були вночі та вранці.".