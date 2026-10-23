Защита от FPV: сетками затянут окружную Харькова — от «Лоска» до Алексеевки

Следующий участок, который планируют закрыть антидроновыми сетками, — это отрезок окружной дороги от авторынка «Лоск» до Алексеевки.

Об этом на брифинге рассказал начальник ХОВА Олег Синегубов, передает корреспондент МГ «Объектив».

По его словам, финансирование этих работ полностью возьмет на себя областной бюджет.

«Сейчас мы планируем участок. Это будут средства областного бюджета, это окружная от “Лоска” до Алексеевки. Это то, что будет в ближайшее время. Это то, что сейчас критически необходимо сделать, и мы будем направлять на это направление около 10 миллионов гривен. Сколько километров, наверное, 10 или 15. Возможно, немного больше», — отметил Синегубов.

Напомним, 19 октября в Харькове завершили создание первого в городе антидронового коридора, который обустроили на Харьковском шоссе.