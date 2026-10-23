Live
  • Пт 23.10.2026
  • Харьков  +13°С
  • USD 45.05
  • EUR 50.44

Защита от FPV: сетками затянут окружную Харькова — от «Лоска» до Алексеевки

Общество 17:50   23.10.2026
Елизавета Лысенко
Елена Нагорная
Подпишитесь на нас в Google
Защита от FPV: сетками затянут окружную Харькова — от «Лоска» до Алексеевки Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области

Следующий участок, который планируют закрыть антидроновыми сетками, — это отрезок окружной дороги от авторынка «Лоск» до Алексеевки.

Об этом на брифинге рассказал начальник ХОВА Олег Синегубов, передает корреспондент МГ «Объектив».

По его словам, финансирование этих работ полностью возьмет на себя областной бюджет.

«Сейчас мы планируем участок. Это будут средства областного бюджета, это окружная от “Лоска” до Алексеевки. Это то, что будет в ближайшее время. Это то, что сейчас критически необходимо сделать, и мы будем направлять на это направление около 10 миллионов гривен. Сколько километров, наверное, 10 или 15. Возможно, немного больше», — отметил Синегубов.

Напомним, 19 октября в Харькове завершили создание первого в городе антидронового коридора, который обустроили на Харьковском шоссе.

Читайте также: Антидроновыми сетками хотят накрыть более 1000 км на Харьковщине – Синегубов

Автор: Елизавета Лысенко, Елена Нагорная

Популярно

Новости Харькова — главное 23 октября: взрывы, волнистое небо, обмен
Новости Харькова — главное 23 октября: взрывы, волнистое небо, обмен
23.10.2026, 18:00
Взрывы в Харькове: враг атакует Основянский район (дополняется)
Взрывы в Харькове: враг атакует Основянский район (дополняется)
23.10.2026, 16:51
«У меня очень много вопросов» — Терехов обеспокоен ситуацией с ТЭЦ-5
«У меня очень много вопросов» — Терехов обеспокоен ситуацией с ТЭЦ-5
22.10.2026, 14:43
«Энергосистема не принадлежит Харькову» — Терехов о подготовке к зиме
«Энергосистема не принадлежит Харькову» — Терехов о подготовке к зиме
23.10.2026, 12:35
Многоэтажку и частный дом в Харькове атаковали россияне (дополнено)
Многоэтажку и частный дом в Харькове атаковали россияне (дополнено)
23.10.2026, 11:33
В Харькове патрульные разыскали дерзких водителей Mazda, BMW и Mercedes
В Харькове патрульные разыскали дерзких водителей Mazda, BMW и Mercedes
23.10.2026, 18:25

Новости по теме:

23.10.2026
Удары по ТЭЦ-5 и ТЭЦ-3: Синегубов рассказал о восстановлении энергетики
23.10.2026
Когда стартует отопительный сезон на Харьковщине: Синегубов назвал условия
23.10.2026
Обещал фиктивное обучение и отсрочку за $7000: подозревают харьковчанина
23.10.2026
«Акважур» в Харькове — теперь «Акваполис»: коммунальные беседки будут платными
23.10.2026
Взрывы в Харькове: враг атакует Основянский район (дополняется)


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Google, WhatsApp, Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Защита от FPV: сетками затянут окружную Харькова — от «Лоска» до Алексеевки», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 23 октября 2026 в 17:50;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елизавета Лысенко, Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Следующий участок, который планируют закрыть антидроновыми сетками, — это отрезок окружной дороги от авторынка «Лоск» до Алексеевки.".