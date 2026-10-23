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Захист від FPV: сітками затягнуть окружну Харкова – від «Лоска» до Олексіївки

Оригінально 17:50   23.10.2026
Єлизавета Лисенко
Олена Нагорна
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Захист від FPV: сітками затягнуть окружну Харкова – від «Лоска» до Олексіївки Фото: Служба відновлення відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області

Наступна ділянка, яку планують закрити антидроновими сітками, — це відрізок окружної дороги від авторинку «Лоск» до Олексіївки.

Про це на брифінгу розповів начальник ХОВА Олег Синєгубов, повідомляє кореспондентка МГ «Об’єктив».

За його словами, фінансування цих робіт повністю візьме на себе обласний бюджет.

«Зараз ми плануємо ділянку. Це будуть кошти обласного бюджету, це окружна від “Лоска” до Олексіївки. Це те, що буде найближчим часом. Це те, що зараз критично необхідно зробити, і ми будемо направляти на цей напрямок близько 10 мільйонів гривень. Скільки кілометрів, напевно, 10 чи 15. Можливо, трохи більше», — зазначив Синєгубов.

Нагадаємо, 19 жовтня у Харкові завершили створення першого в місті антидронового коридору, який облаштували на Харківському шосе.

Нагадаємо, 19 жовтня у Харкові завершили створення першого у місті антидронового коридору, який облаштували на Харківському шосе.

Читайте також: Антидроновими сітками хочуть накрити понад 1000 км на Харківщині – Синєгубов

Автор: Єлизавета Лисенко, Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Жовтня 2026 в 17:50;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Єлизавета Лисенко, Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наступна ділянка, яку планують закрити антидроновими сітками, — це відрізок окружної дороги від авторинку «Лоск» до Олексіївки.".