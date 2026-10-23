Захист від FPV: сітками затягнуть окружну Харкова – від «Лоска» до Олексіївки

Наступна ділянка, яку планують закрити антидроновими сітками, — це відрізок окружної дороги від авторинку «Лоск» до Олексіївки.

Про це на брифінгу розповів начальник ХОВА Олег Синєгубов, повідомляє кореспондентка МГ «Об’єктив».

За його словами, фінансування цих робіт повністю візьме на себе обласний бюджет.

«Зараз ми плануємо ділянку. Це будуть кошти обласного бюджету, це окружна від “Лоска” до Олексіївки. Це те, що буде найближчим часом. Це те, що зараз критично необхідно зробити, і ми будемо направляти на цей напрямок близько 10 мільйонів гривень. Скільки кілометрів, напевно, 10 чи 15. Можливо, трохи більше», — зазначив Синєгубов.

Нагадаємо, 19 жовтня у Харкові завершили створення першого в місті антидронового коридору, який облаштували на Харківському шосе.

Нагадаємо, 19 жовтня у Харкові завершили створення першого у місті антидронового коридору, який облаштували на Харківському шосе.