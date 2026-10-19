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Антидроновими сітками хочуть накрити понад 1000 км на Харківщині – Синєгубов

Суспільство 19:28   19.10.2026
Тетяна Литвіна
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Антидроновими сітками хочуть накрити понад 1000 км на Харківщині – Синєгубов Фото: Служба відновлення відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області

У планах Харківської обласної військової адміністрації – обладнати цього року антидроновими сітками понад тисячу кілометрів. Більшість робіт уже виконано, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов у нацмарафоні “Єдині новини”.

Однак, за його словами, ця цифра постійно зростає, тому що ворог б’є все далі і потрібно захищати нові напрямки.

Водночас сітки можуть захистити від FPV дронів, але не рятують від “Шахедів”.

“Тут потрібно населенню реагувати на повітряні тривоги, на повітряні сигнали, тому що вони абсолютно реальні”, – зазначив Синєгубов.

Відео: нацмарафон “Єдині новини”

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Нагадаємо, раніше Синегубов повідомляв, що в області застосовується комбінований захист. Десь рятують антидронові сітки, десь – укриття мобільні на зупинках громадського транспорту, десь посилюють засоби РЕБ, десь посилюють радіолокаційне поле для своєчасного виявлення.

Автор: Тетяна Литвіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Жовтня 2026 в 19:28;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Тетяна Литвіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У планах Харківської обласної військової адміністрації – обладнати цього року антидроновими сітками понад тисячу кілометрів.".