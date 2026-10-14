За місяць на Харківщині знищили понад 1000 ворожих цілей: Синєгубов про захист

На Харківщині за минулий місяць ліквідували понад 1000 повітряних цілей – це майже рекордний показник за весь час повномасштабної війни, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов в етері «Суспільного». За його словами, окупанти продовжують атакувати цивільну інфраструктуру, транспорт та енергетичні об’єкти. Він розповів, який захист працює в регіоні.

Синєгубов зазначив, що російські війська застосовують для ударів по Харківщині безпілотники різних типів, зокрема звичайні та реактивні «шахеди», а також ракети типу «Бандероль».

«Удари припадають на житлові будинки, цивільну інфраструктуру, звичайно, об’єкти енергетики так само під ворожими ударами. Майже щодня ми фіксуємо удари по цивільних авто, чи то якісь перевезення вантажів, або просто цивільні авто у будь-якому з прикордонних населених пунктів. Все це для ворога є ціллю», – підкреслив начальник ХОВА.

Окремою загрозою залишаються повторні удари. У таких умовах важко працювати екстреним службам, додає Синєгубов.

«Ворог застосовує тактику подвійних ударів, в тому числі, розуміючи, що одразу на місцях всі служби. Намагаємось інформувати наші служби більш точно щодо загрози повторних ударів. Попри цю небезпеку всі служби працюють», – сказав Синєгубов.

Окремо він розповів про захист в регіоні від БпЛА. Зокрема, продовжує Синєгубов, антидронові сітки рятують життя.

«У нас в планах на цей рік понад 1000 км. Вже на завершальному етапі близько 700 км. Ми лише нарощуємо ці показники. Працює від FPV на оптоволокні, просто від FPV, від «ланцетів», від «молний». А цього мотлоху у нас достатньо на території», – розповів Синєгубов.

Також, за словами начальника ХОВА, в області застосовують комбінований захист.

«Тому десь рятують антидронові сітки, десь рятують укриття мобільні на зупинках громадського транспорту, десь посилюємо засоби РЕБ, десь посилюємо радіолокаційне поле для вчасного виявлення. Ну і далі є нові розробки, з якими звертають наші військові і ми намагаємося в межах нашого фінансування закуповувати і впроваджувати», – підсумував Синєгубов.