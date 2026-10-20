Покриті антидроновими сітками дороги Харківщини дистанційно мінують

Начальник Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області Андрій Алексєєв на особистій сторінці у фейсбуці порадив за можливості уникати ділянок доріг, що вкриті антидроновими сітками.

“Кожному хто пересувається по автомобільних дорогах прифронтових регіонів, в зоні досяжності БпЛА ворога потрібно розуміти, що загроза атаки можлива! А там, де вже влаштовано АДЗ (антидроновий захист – Ред.), загроза не просто можлива, вона вже є!!! Нехай навіть мізерна. Також потрібно розуміти, що ступінь загрози оцінити просто нереально, якщо це не район, де йдуть інтенсивні бойові дії, звичайно ж. Сьогодні це 00,1%, завтра 15%, а післязавтра 100%, бо ворог вирішив перерізати логістику от саме на цьому маршруті. Отже, передбачити атаки неможливо, а одним із пунктів підготовки і є влаштування сіток антидронового захисту. Окремо не слід забувати про випадки дистанційного мінування ворожими БпЛА ділянок доріг вже вкритих сітками“, – написав Алексєєв, наголосивши, що викладає свою особисту думку на особистій сторінці.

Відео: Андрій Алексєєв/фейсбук

Поділитися поглядом щодо безпеки доріг з антидроновими сітками начальник Служби вирішив, реагуючи на повідомлення, які надходять на адресу його відомства від логістичних компаній та перевізників. Вони просять відповісти, наскільки безпечно пересування тими чи іншими автомобільними дорогами, де вже були випадки ударів російських FPV або встановлено АДЗ.

“Якщо чесно, ми не можемо відповісти на це питання в офіційному порядку як Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області, бо просто не володіємо необхідним видом та обсягом інформації, а порядку обмеження руху такими дорогами не існує, його створення поза межами нашої компетенції. Нас навіть не інформують про встановлення сіток іншими субʼєктами господарювання на дорогах за які ми відповідаємо. Ну, якось так“, – пояснив Алексєєв.

Від себе він порадив віддавати перевагу довшим, але безпечнішим маршрутам, а не коротким, навіть якщо ті вкриті сітками.

“Кожен з нас сам має приймати рішення: планувати свій маршрут по ділянках доріг вкритих АДЗ чи поїхати безпечним, але довшим маршрутом. Особисто моя рекомендація – рухатися виключно безпечними напрямками, звісно ж якщо така можливість є і немає нагальної потреби. Бережіть себе і своїх близьких і не забувайте, що часто ворожим пілотам начхати, бити по військовому транспорту чи по цивільному авто з дітьми”, — наголосив начальник Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області.

Нагадаємо, начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомляв, що в планах ОВА — обладнати цього року антидроновими сітками понад тисячу кілометрів.