На Харківщині ремонтують прифронтові дороги, Кабмін виділив пів мільярда
На Харківщині приводять у проїзний стан 300 км доріг на прифронтових територіях. Такі дані повідомляє “Укрінформ” із посиланням на начальника Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області Андрія Алексєєва.
Раніше пресслужба Кабміну проінформувала: на відновлення доріг Харківської області спрямують 502,95 млн грн.
“Кошти надійдуть у розпорядження обласних адміністрацій, які мають погодити, зокрема, з Міноборони, МОЗ та Мінінфраструктури перелік доріг, важливих для забезпечення потреб оборони та гуманітарних цілей та підлягають відновленню”, — підкреслили в уряді України.
За словами Андрія Алексєєва, роботи вже тривають. Об’єкти – таємниця.
“Ми ці переліки формуємо, вони є таємними, і по них працюємо. Самодіяльності у виборі напрямку в нас немає ніякої, – сказав Алексєєв. – Ремонтні роботи потрібні для військової логістики, для евакуації поранених, де час довезення має надвелике значення”.
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За його даними, ремонти проводять на прифронтових дорогах та рокадних, які йдуть паралельно до лінії фронту, а також – важливих для захисників України переправах. Нині в роботі близько 300 кілометрів державних доріг.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: алексеев, дороги, кабмин, ремонт, Служба восстановления и развития инфраструктуры, фронт;
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Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині приводять у проїзний стан 300 км доріг на прифронтових територіях. Такі дані повідомляє “Укрінформ” із посиланням на начальника Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області Андрія Алексєєва".