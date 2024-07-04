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На Харківщині ремонтують прифронтові дороги, Кабмін виділив пів мільярда

Суспільство 09:16   04.07.2024
Оксана Горун
На Харківщині ремонтують прифронтові дороги, Кабмін виділив пів мільярда

На Харківщині приводять у проїзний стан 300 км доріг на прифронтових територіях. Такі дані повідомляє “Укрінформ” із посиланням на начальника Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області Андрія Алексєєва.

Раніше пресслужба Кабміну проінформувала: на відновлення доріг Харківської області спрямують 502,95 млн грн.

“Кошти надійдуть у розпорядження обласних адміністрацій, які мають погодити, зокрема, з Міноборони, МОЗ та Мінінфраструктури перелік доріг, важливих для забезпечення потреб оборони та гуманітарних цілей та підлягають відновленню”, — підкреслили в уряді України.

За словами Андрія Алексєєва, роботи вже тривають. Об’єкти – таємниця.

“Ми ці переліки формуємо, вони є таємними, і по них працюємо. Самодіяльності у виборі напрямку в нас немає ніякої, – сказав Алексєєв. – Ремонтні роботи потрібні для військової логістики, для евакуації поранених, де час довезення має надвелике значення”.

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За його даними, ремонти проводять на прифронтових дорогах та рокадних, які йдуть паралельно до лінії фронту, а також – важливих для захисників України переправах. Нині в роботі близько 300 кілометрів державних доріг.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Липня 2024 в 09:16;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині приводять у проїзний стан 300 км доріг на прифронтових територіях. Такі дані повідомляє “Укрінформ” із посиланням на начальника Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області Андрія Алексєєва".