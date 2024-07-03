Пів мільярда хочуть витратити в Харкові на прибирання й утримання доріг

551,5 млн грн планують витратити у Харкові на утримання вулично-дорожньої мережі міста та штучних споруд.

Відповідний тендер оголосив департамент будівництва та дорожнього господарства міськради, аукціон запланований на 12 липня, повідомляє ГО “Харківський антикорупційний центр” із посиланням на систему “ProZorro”.

Шукають підрядника на 57 послуг, які мають надаватися до кінця 2025 року. Це, зокрема:

– очищення проїжджої частини доріг біля бордюрів від ґрунту вручну;

– механізоване прибирання доріг з використанням вакуумних підмітально-прибиральних машин;

– очищення проїжджої частини доріг із твердим покриттям від бруду вручну або навісною щіткою;

– очищення доріг від снігу, сколювання льоду на проїжджій частині, розсипання протиожеледних матеріалів;

– прибирання підземних переходів.

Як пояснили активістам у департаменті, закупівлю оголосили на період у два роки “задля безперебійного надання послуг з утримання вулично-дорожньої мережі міста Харкова“. Також там зазначили, що місто перебуває під постійними обстрілами, за останні місяці їхня кількість зросла втричі, тому збільшилися і масштаби руйнувань.

Представники департаменту наголосили, що розрахувати конкретні обсяги робіт під час воєнного стану складно з низки причин.

“Внаслідок частих обстрілів дороги та інша інфраструктура можуть бути пошкоджені або зруйновані. Це створює додаткові, непередбачувані обсяги робіт, які важко оцінити заздалегідь. Через значне збільшення тривалості повітряної тривоги та частоти ударів по місту роботи можуть бути зупинені або уповільнені через загрози безпеці робітників та техніки. Вулично-дорожня мережа міста є важливою складовою, необхідною для переміщення військової техніки та майна, критично необхідного для життя та бою. В умовах, коли вчасна доставка підкріплень на лінію фронту та засобів ураження є критично нагальною – утримання доріг є запорукою перемоги України”, – відповіли у департаменті.

У ГО “ХАЦ” нагадують, що в березні 2024 року між департаментом та КСП “Шляхрембуд був укладений договір на 81 млн грн на послуги з утримання вулично-дорожньої мережі міста та штучних споруд. У січні поточного року між ними був укладений договір на ці ж послуги загальною вартістю 208,9 млн грн, у грудні 2023 року – на 4,2 млн грн, у серпні 2023 року – на 99,9 млн грн, у грудні 2022 року – на 240,5 млн грн й у лютому 2022 року – на 122 млн грн.