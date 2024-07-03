Полмиллиарда гривен хотят потратить в Харькове на уборку и содержание дорог

551,5 млн грн планируют потратить в Харькове на содержание улично-дорожной сети города и искусственных сооружений.

Соответствующий тендер объявил департамент строительства и дорожного хозяйства горсовета, аукцион запланирован на 12 июля, сообщает ОО «Харьковский антикоррупционный центр» со ссылкой на систему «ProZorro».

Ищут подрядчика на 57 услуг, которые должны предоставляться до конца 2025 года. Это, в частности:

— очистка проезжей части дорог возле бордюров от грунта вручную;

— механизированная уборка дорог с использованием вакуумных подметально-уборочных машин;

— очистка проезжей части дорог с твердым покрытием от грязи вручную или навесной щеткой;

— очистка дорог от снега, скалывание льда на проезжей части, рассыпание противогололедных материалов;

— уборка подземных переходов.

Как объяснили активистам в департаменте, закупку объявили на период в два года «для бесперебойного предоставления услуг по содержанию улично-дорожной сети города Харькова». Также там отметили, что город находится под постоянными обстрелами, за последние месяцы их количество выросло втрое, поэтому увеличились и масштабы разрушений.

Представители департамента подчеркнули, что рассчитать конкретные объемы работ во время военного положения сложно по ряду причин.

«Вследствие частых обстрелов дороги и другая инфраструктура могут быть повреждены или разрушены. Это создает дополнительные, непредсказуемые объемы работ, которые трудно оценить заранее. Из-за значительного увеличения продолжительности воздушной тревоги и частоты ударов по городу работы могут быть остановлены или замедлены из-за угрозы безопасности рабочих и техники. Улично-дорожная сеть города является важной составляющей, необходимой для перемещения военной техники и имущества. В условиях, когда своевременная доставка подкреплений на линию фронта и средств поражения является критически важной, содержание дорог является залогом победы Украины», — ответили в департаменте.

В ОО «ХАЦ» напоминают, что в марте 2024 года между департаментом и КСП «Дорремстрой» был заключен договор на 81 млн грн на услуги по содержанию улично-дорожной сети города и искусственных сооружений. В январе текущего года между ними был заключен договор на эти же услуги общей стоимостью 208,9 млн грн, в декабре 2023 года — на 4,2 млн грн, в августе 2023 года — на 99,9 млн грн, в декабре 2022 года — на 240,5 млн грн и в феврале 2022 года — на 122 млн грн.