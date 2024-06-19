Объявлен тендер на ремонт дороги Харьков-Золочев: детали, в чем необходимость

Ремонт дороги Т-21-03 Харьков — Золочев — контрольно-пропускной пункт «Александровка» запланировали на Харьковщине.

Торги на проведение текущего ремонта ожидаемой стоимостью 156,7 миллиона гривен объявила Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области, сообщает ОО «Харьковский антикоррупционный центр» со ссылкой на портал «Prozorro».

В тендерной документации речь идет об аварийных работах — засыпке пробоин и ликвидации выбоин. Их планируют завершить до 10 октября.

Как объяснил начальник Службы восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области Андрей Алексеев, ремонт запланировали по просьбе украинских военных.

«Это не значит, что мы планируем ремонт до российской границы. Работы планируются в районе города Дергачи. Планируем ликвидировать выбоины и отремонтировать самые страшные участки», — отметил Алексеев.

Напомним, в опубликованном 18 мая интервью «Укринформу» начальник ХОВА Олег Синегубов сообщал, что Золочевщина продолжает считаться опасной ввиду того, что у врага были намерения заходить на это направление и начинать активную фазу боевых действий.