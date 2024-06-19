Объявлен тендер на ремонт дороги Харьков-Золочев: детали, в чем необходимость
Ремонт дороги Т-21-03 Харьков — Золочев — контрольно-пропускной пункт «Александровка» запланировали на Харьковщине.
Торги на проведение текущего ремонта ожидаемой стоимостью 156,7 миллиона гривен объявила Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области, сообщает ОО «Харьковский антикоррупционный центр» со ссылкой на портал «Prozorro».
В тендерной документации речь идет об аварийных работах — засыпке пробоин и ликвидации выбоин. Их планируют завершить до 10 октября.
Как объяснил начальник Службы восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области Андрей Алексеев, ремонт запланировали по просьбе украинских военных.
«Это не значит, что мы планируем ремонт до российской границы. Работы планируются в районе города Дергачи. Планируем ликвидировать выбоины и отремонтировать самые страшные участки», — отметил Алексеев.
Напомним, в опубликованном 18 мая интервью «Укринформу» начальник ХОВА Олег Синегубов сообщал, что Золочевщина продолжает считаться опасной ввиду того, что у врага были намерения заходить на это направление и начинать активную фазу боевых действий.
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- Категории: Общество, Харьков, Экономика; Теги: дорога, золочів, ремонт, служба восстановления, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 19 июня 2024 в 19:54;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ремонт дороги Т-21-03 Харьков — Золочев — контрольно-пропускной пункт «Александровка» запланировали на Харьковщине".