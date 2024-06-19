Live
  • Ср 19.06.2024
  • Харьков  +25°С
  • USD 40.55
  • EUR 43.45

Объявлен тендер на ремонт дороги Харьков-Золочев: детали, в чем необходимость

Общество 19:54   19.06.2024
Елена Нагорная
Объявлен тендер на ремонт дороги Харьков-Золочев: детали, в чем необходимость

Ремонт дороги Т-21-03 Харьков — Золочев — контрольно-пропускной пункт «Александровка» запланировали на Харьковщине.

Торги на проведение текущего ремонта ожидаемой стоимостью 156,7 миллиона гривен объявила Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области, сообщает ОО «Харьковский антикоррупционный центр» со ссылкой на портал «Prozorro».

В тендерной документации речь идет об аварийных работах — засыпке пробоин и ликвидации выбоин. Их планируют завершить до 10 октября.

Как объяснил начальник Службы восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области Андрей Алексеев, ремонт запланировали по просьбе украинских военных.

«Это не значит, что мы планируем ремонт до российской границы. Работы планируются в районе города Дергачи. Планируем ликвидировать выбоины и отремонтировать самые страшные участки», — отметил Алексеев.

Напомним, в опубликованном 18 мая интервью «Укринформу» начальник ХОВА Олег Синегубов сообщал, что Золочевщина продолжает считаться опасной ввиду того, что у врага были намерения заходить на это направление и начинать активную фазу боевых действий.

Читайте также: СВиРИ опровергает, что «на ремонт дорог от РФ до Волчанска потратили 370 млн»

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Взрыв в Харькове, ранее предупреждали об угорозе удара КАБом
Взрыв в Харькове, ранее предупреждали об угорозе удара КАБом
19.06.2024, 16:28
Россияне ударили КАБом по окраине Харькова — Терехов
Россияне ударили КАБом по окраине Харькова — Терехов
19.06.2024, 16:42
Россияне мечтали о котле и получили его на Харьковщине, но есть нюанс- эксперт
Россияне мечтали о котле и получили его на Харьковщине, но есть нюанс- эксперт
19.06.2024, 10:49
Россияне ударили КАБами по детскому лагерю в Харькове, есть раненая
Россияне ударили КАБами по детскому лагерю в Харькове, есть раненая
19.06.2024, 17:45
Военный РФ отправил на Харьковщину дрон с записью собственных позиций (видео)
Военный РФ отправил на Харьковщину дрон с записью собственных позиций (видео)
19.06.2024, 19:15
Объявлен тендер на ремонт дороги Харьков-Золочев: детали, в чем необходимость
Объявлен тендер на ремонт дороги Харьков-Золочев: детали, в чем необходимость
19.06.2024, 19:54

Новости по теме:

13:41
Не выполнил ремонт дороги: на Харьковщине расторгли договор на 300 млн грн
16:01
На прифронтовой дороге на Харьковщине «латают» ямы (фото, видео)
19:00
Детская железная дорога повреждена из-за удара по Харькову (фото)
09:56
Договора на ремонт дороги в Волчанск за 370 млн не было- Служба восстановления
12:09
В Харькове перекрыли дорогу: коммунальщики кронируют деревья

Вы читали новость: «Объявлен тендер на ремонт дороги Харьков-Золочев: детали, в чем необходимость»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 19 июня 2024 в 19:54;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ремонт дороги Т-21-03 Харьков — Золочев — контрольно-пропускной пункт «Александровка» запланировали на Харьковщине".