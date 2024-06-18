Липцы, Волчанск, Купянщина и Золочевщина: Синегубов — детально об обстановке

Ситуация на севере Харьковщины — в районах Липцев и Волчанска — стабилизирована, но остается напряженной и сложной, потому что противник подтягивает туда резервы с Сумского и Купянского направлений, рассказал в интервью «Укринформу» начальник ХОВА Олег Синегубов.

Также, по его словам, сейчас проверяют информацию о наличии там подразделений, переброшенных с Херсонского направления.

Синегубов рассказал, что в районе Липцев украинские воины пытаются улучшить свое тактическое положение.

«Там находятся различные военные подразделения, разные по эффективности. Однако радует то, что наша легендарная 92-я бригада вернулась на Харьковщину. Мы за это направление можем быть уверены, скажем так», — сказал Синегубов.

На Волчанском направлении, продолжил начальник ХОВА, линия фронта стабилизирована по реке Волчья уже почти месяц, продолжается активная оборона, круглосуточно идут уличные бои.

«Наши воины сконцентрированы на максимальном уничтожении вражеской живой силы и военной техники. Пытаются улучшить и свое тактическое положение. Бои идут за каждую улицу, за каждый дом», — рассказал Синегубов.

Он отметил, что не ослабил противник давление и на Купянщине, бои по-прежнему происходят в районе Синьковки, Ивановки, Петропавловки.

«Продвижения пока нет, мы его не фиксируем. Возможно, увеличение «серой зоны», территорий, на которых ведутся активные боевые действия, потому что враг подтягивает и туда резервы. Купянское направление, наверное, для врага сейчас даже более приоритетное, чем на севере, потому что там для него все стало понятно. И когда это стало понятно — что продвижения нет, то и Путин заявил, будто Харьков и не был целью этой новой фазы агрессии. Ситуация на Купянском направлении крайне напряженная. Однако она полностью под контролем наших Вооруженных сил», — заверил начальник ХОВА.

Золочевщина, добавил он, продолжает считаться опасной ввиду того, что у врага были намерения заходить на это направление и начинать активную фазу боевых действий.

«Почему сейчас это направление не реализовано? Потому что они уперлись в наши Вооруженные силы на Липцевском, Волчанском, Купянском направлениях. И они вынуждены подтягивать резервы на эти направления с Сумского, Золочевского. Как показывает практика, враг никогда не отказывался от своих планов. Мы будем считать до последнего, что эти направления являются потенциально опасными. Поэтому мы и актуализировали планы эвакуации», — пояснил Синегубов.