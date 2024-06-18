Не все так просто — Синегубов об уничтожении военных целей на территории РФ

Проведена огромная работа по усилению средств ПВО по Харькову, и украинские военные наращивают этот потенциал, сказал в интервью изданию «Укринформ» начальник ХОВА Олег Синегубов.

Об уничтожении установок С-300/С-400 на территории Белгородской области он говорить не стал. Лишь констатировал, что обстрелов Харьковщины из С-300 «стало ощутимо меньше», но она все еще не защищена от КАБов, УМПБ Д-30.

«То есть какой-то результат есть. Уничтожены ли они? Когда Генштаб заявит об этом, тогда сможем официально подтверждать. Не все так просто. Даже после разрешения США бить по определенным военным целям, поверьте, перед каждым ударом или после каждого удара — это колоссальная работа наших военных, наших разведчиков, СБУ, чтобы эти цели выявлять, вести, подтверждать, получать согласие на поражение», — рассказал Синегубов.

Сейчас, по его словам, продолжается работа над усилением средств радиоэлектронной борьбы в Харькове и области.

«У нас есть комплексная программа и мы по ней идем. Я хочу поблагодарить каждый бизнес, который приобщается, потому что средства достаточно большие, даже не буду называть. Это сотни миллионов гривен для того, чтобы обеспечить систему радиоэлектронной борьбы. Это против «Шахедов», против ракетных систем. Мы результаты уже видим, открыто об этом коммуницировать не можем, чтобы не информировать врага», — добавил начальник ХОВА.

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