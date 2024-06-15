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Терехов рассчитывает на помощь Германии в вопросе ПВО для Харькова

Общество 20:01   15.06.2024
Виктория Яковенко
Терехов рассчитывает на помощь Германии в вопросе ПВО для Харькова Фото: Харьковский горсовет

Мэр Харькова Игорь Терехов во время встречи с главой комитета обороны Бундестага Маркусом Фабером 15 июня обсудил подготовку города к отопительному сезону и получение современных средств ПВО.

Как сообщили в Харьковском горсовете, мэр отметил, что Харьков благодарен правительству Германии за военную, политическую и финансовую поддержку и рассчитывает на дальнейшую помощь, в частности, в вопросе обеспечения современными системами ПВО.

«В свою очередь Фабер отметил, что немецкое правительство разрабатывает план мер по поддержке Украины средствами ПВО. По его словам, речь идет о передаче установок «Patriot», «IRIS-T» и «Skyranger». Также он отметил, что для немецких партнеров важно экономическое развитие Харькова», — добавили в мэрии.

Терехов подчеркнул, что в городе этому вопросу уделяют особое внимание. В частности, основой генплана Харькова является создание экономической модели развития города. По предварительным расчетам, после победы в городе будут проживать не менее 2 млн человек.

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Фото: Харьковский горсовет

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 15 июня 2024 в 20:01;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов во время встречи с главой комитета обороны Бундестага Маркусом Фабером 15 июня обсудил подготовку города к отопительному сезону и получение современных средств ПВО.".