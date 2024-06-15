Терехов рассчитывает на помощь Германии в вопросе ПВО для Харькова

Мэр Харькова Игорь Терехов во время встречи с главой комитета обороны Бундестага Маркусом Фабером 15 июня обсудил подготовку города к отопительному сезону и получение современных средств ПВО.

Как сообщили в Харьковском горсовете, мэр отметил, что Харьков благодарен правительству Германии за военную, политическую и финансовую поддержку и рассчитывает на дальнейшую помощь, в частности, в вопросе обеспечения современными системами ПВО.

«В свою очередь Фабер отметил, что немецкое правительство разрабатывает план мер по поддержке Украины средствами ПВО. По его словам, речь идет о передаче установок «Patriot», «IRIS-T» и «Skyranger». Также он отметил, что для немецких партнеров важно экономическое развитие Харькова», — добавили в мэрии.

Терехов подчеркнул, что в городе этому вопросу уделяют особое внимание. В частности, основой генплана Харькова является создание экономической модели развития города. По предварительным расчетам, после победы в городе будут проживать не менее 2 млн человек.